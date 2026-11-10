Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về tôn giáo và hành vi lôi kéo sinh viên trái phép

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Bá Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ, với hơn 10.000 sinh viên tại ba phân hiệu, nhà trường luôn quan tâm công tác chính trị tư tưởng. Tại hội nghị, sinh viên đã được nghe Thiếu tá, TS. Phạm Viết Duy - báo cáo viên thuộc Học viên An ninh Nhân dân giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tinh thần yêu nước, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân cùng các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, thu hút hơn 300 giảng viên, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội tham dự.

Trọng tâm của chương trình là trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những phương thức nhằm xâm phạm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong khuôn khổ hội nghị, báo cáo viên cũng trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề liên quan. Thông qua các tình huống thực tế, sinh viên được hướng dẫn cách nhận biết thông tin xuyên tạc, hội nhóm có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, từ đó nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân, chủ động trao đổi với gia đình, nhà trường hoặc thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo trong sinh viên.

Trong thời gian tới, Công an phường Giảng Võ tiếp tục phối hợp nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.