Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo trực tuyến, rửa tiền với số tiền khủng

Ngày 26/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt, trú TP. Hà Nội về tội “Rửa tiền”. Cùng ngày, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh và Vũ Thị Thanh, cùng trú phường Sơn Tây, TP. Hà Nội về cùng tội danh. Ba bị can này được xác định có liên quan đến nhóm đối tượng đã bị khởi tố trong vụ án hồi tháng 7/2026.

Theo hồ sơ điều tra, vụ án bắt đầu từ đơn trình báo của bà N.T.N., trú xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận thông tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái) - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên các trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, chúng tạo lòng tin bằng những khoản lợi nhuận được hứa hẹn, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền ngày càng lớn vào các tài khoản chỉ định.

Với thủ đoạn khác, bà N.T.A., trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng bị dẫn dụ bởi chiêu trò “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu. Những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể khiến người dùng bị lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản và đối mặt nguy cơ mất tiền.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng không giữ nguyên dòng tiền trong một tài khoản mà chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm gây khó khăn cho công tác truy vết. Tiếp đó, tiền được dùng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào các ví do những đối tượng liên quan quản lý.

Ngày 28/7/2026, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố ba bị can gồm Chu Đức Anh, Đặng Thị Hải và Nguyễn Trung Hiếu, cùng trú tại Hà Nội, về tội “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội thông qua việc mua bán USDT để che giấu dòng tiền.

Để phục vụ giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời làm nhiệm vụ trực tuyến, thanh toán đơn hàng để nhận hoa hồng hoặc các thông báo bất thường liên quan đến đơn hàng COD. Những lời hứa hẹn thu nhập dễ dàng, lợi nhuận cao thường được các đối tượng sử dụng để tạo lòng tin, từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc thực hiện quét khuôn mặt theo hướng dẫn từ những tài khoản chưa được xác minh. Khi nhận thông báo thanh toán nhầm đơn hàng, cần kiểm tra qua kênh chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn xử lý từ các đường link lạ.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm tra kỹ các giao dịch tài chính và nhanh chóng liên hệ ngân hàng, trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Sự cảnh giác từ mỗi người dân, cùng việc kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, sẽ góp phần ngăn chặn tội phạm lừa đảo và rửa tiền trên không gian mạng.