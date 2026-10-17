Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo tâm linh trên không gian mạng

Các hành vi truyền bá nội dung vi phạm pháp luật, lừa đảo, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng có thể bị xử lý nghiêm theo Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác: tuyệt đối không tin tưởng mù quáng vào các lời phán truyền; kiểm tra kỹ nguồn gốc hàng hóa; không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản lạ. Đồng thời, không chia sẻ các nội dung mê tín chưa kiểm chứng và chủ động lưu giữ bằng chứng, phản ánh tới cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.