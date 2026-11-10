Cảnh giác tin giả về trẻ em bị bắt cóc, bạo hành trên mạng xã hội

Thông tin chưa được kiểm chứng đăng tải trên mạng xã hội.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an TP Quảng Ninh phát hiện một số tài khoản đăng bài kêu gọi tìm thân nhân cho bé trai khoảng 6 tuổi. Theo nội dung được lan truyền, cháu bé vừa được “Công an thành phố QN” giải cứu từ một vụ mua bán người qua biên giới.

Bài viết sử dụng hình ảnh trẻ có thương tích trên cơ thể, kèm lời kêu gọi chia sẻ rộng rãi để tìm gia đình. Cách đưa thông tin này khiến người đọc lo lắng, thương cảm và dễ chia sẻ khi chưa kiểm chứng.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Công an xác định hình ảnh trong bài viết được cắt ghép từ một vụ việc xảy ra ở nước ngoài. Nội dung cháu bé được giải cứu tại Quảng Ninh và đang cần tìm thân nhân hoàn toàn sai sự thật.

Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an các địa phương trên toàn quốc xác minh, làm việc với những tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin để làm rõ vụ việc.

Theo Công an TP Quảng Ninh, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết có nội dung giật gân về trẻ em bị bắt cóc, bạo hành, mua bán người. Những bài đăng này thường sử dụng hình ảnh gây xúc động, đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng và thúc giục cộng đồng chia sẻ khẩn cấp.

Cơ quan Công an làm việc với cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Lợi dụng tâm lý lo lắng cùng mong muốn giúp đỡ trẻ em của người đọc, người tung tin có thể khiến nhiều tài khoản vô tình trở thành mắt xích phát tán nội dung bịa đặt. Lượng tương tác thu được có thể bị sử dụng để tăng người theo dõi cho trang, hội nhóm, phục vụ quảng cáo, kinh doanh.

Đáng lo ngại, những lời kêu gọi mang danh nghĩa nhân đạo còn có thể được dùng để dẫn dụ người dùng truy cập đường link độc hại, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền hỗ trợ “nạn nhân”.

Việc lan truyền những câu chuyện bịa đặt về trẻ em không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng uy tín của tổ chức, cá nhân mà còn gây khó khăn cho công tác xác minh của lực lượng chức năng. Sử dụng hình ảnh trẻ em để dựng chuyện cũng ảnh hưởng đến quyền riêng tư và lợi ích hợp pháp của các em.

Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân thận trọng với những bài viết có hình ảnh thương tâm, nội dung giật gân, kêu gọi chia sẻ gấp nhưng thiếu nguồn tin chính thống. Trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, cần kiểm tra nguồn, đối chiếu thông tin từ cơ quan Công an và các cơ quan báo chí chính thống; không bình luận, suy diễn khi chưa có căn cứ xác thực.

Người dân không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo những lời kêu gọi chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu tung tin giả, lừa đảo hoặc lợi dụng hình ảnh trẻ em để trục lợi, cần thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.