Cảnh giác tin giả trên mạng xã hội

Người vi phạm trên không gian mạng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thực tế cho thấy, không phải mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đều xuất phát từ ý đồ cố tình vi phạm. Một số người dùng chưa kiểm chứng tính xác thực của thông tin, bị thu hút bởi những tiêu đề giật gân hoặc cho rằng việc chia sẻ lại nội dung từ người khác không khiến bản thân phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, hình ảnh, video được tạo dựng, chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tinh vi, khiến việc nhận diện tin giả, tin sai sự thật trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, dù xuất phát từ nguyên nhân nào, việc đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật đều có thể gây ra những hệ lụy, đồng thời người vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Công an xã Trấn Yên nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận diện tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng cho người dân tránh việc tái phạm.

Hành vi vi phạm của chủ tài khoản Facebook Minh Hue, thôn Cổ Phúc 1, xã Trấn Yên nằm trong số những trường hợp trên. Do không phân biệt được tin giả, tin sai sự thật, chủ tài khoản này đã bình luận dưới một video giả mạo có nội dung kích động bạo lực trên một fanpage từ nước ngoài. Chủ tài khoản Facebook Minh Hue chỉ nhận ra sai phạm sau khi được Công an xã Trấn Yên gọi hỏi, giải thích.

"Khi xem một video trên Facebook, tôi không phát hiện được là video đó đã được tạo dựng, xử lý bởi AI nên tin là thật. Do ức chế khi xem nên tôi đã có bình luận trên trang đó mà không hề kiểm chứng thông tin. Sau đó, tôi được các đồng chí Công an xã gọi lên làm việc, chỉ cho cách phân biệt tin thật - tin giả, trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin trên mạng xã hội, tôi đã ký cam kết sẽ không tái phạm. Tôi sẽ đem bài học của chính mình để tuyên truyền cho những người xung quanh, tránh việc vi phạm pháp luật do sự thiếu hiểu biết của mình" - chủ tài khoản Facebook Minh Hue cho biết.

Trong 9 tháng năm 2026, Công an xã Trấn Yên phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Trong đó, 1 trường hợp bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do chia sẻ bài viết liên quan đến mê tín dị đoan; 5 trường hợp còn lại có hành vi tương tác, chia sẻ bài viết trên fanpage của Lưu Trung Khoa, đăng tải các video, hình ảnh và thông tin sai sự thật, có nội dung kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đối với 5 trường hợp này, lực lượng công an đã nhắc nhở, cảnh cáo và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Công an xã Trấn Yên chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Trước thực trạng tin giả, tin sai sự thật len lỏi vào đời sống qua các trang mạng xã hội, một cú nhấp chuột có thể đưa thông tin đó đến hàng trăm, hàng nghìn người. Vì vậy, Công an xã Trấn Yên tập trung thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa.

Trung tá Nông Thanh Hiệp - Phó Trưởng Công an xã Trấn Yên cho biết: "Công an xã đã tuyên truyền trực tiếp đến 28/28 thôn trên địa bàn, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên trang fanpage Công an xã Trấn Yên để người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và cách phòng ngừa".

Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng.

Từ tháng 7/2025 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, ngăn chặn hoạt động của gần 600 tài khoản mạng xã hội; gọi hỏi, đấu tranh gần 500 trường hợp là nguồn phát tán thông tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; xử phạt hành chính trên 100 trường hợp với số tiền trên 800 triệu đồng.

Để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm trên không gian mạng, song song với công tác xử lý các trường hợp vi phạm, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện tin giả, tin sai sự thật cho người dân.

Công an tỉnh Lào Cai thường xuyên sàng lọc thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu - Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo: "Người dân cần phải quan sát những dấu hiệu bất thường, cảnh giác với những hình ảnh, video có nội dung giật gân, gây sốc, kích động cảm xúc hoặc chưa rõ nguồn gốc; chú ý các dấu hiệu về khẩu hình, giọng nói, ánh sáng, chuyển động; kiểm tra nguồn đăng tải, thời gian, bối cảnh sự việc, đối chiếu với thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng".

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện tin giả, tin sai sự thật góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên không gian mạng.

Người dân giúp nhau nhận diện tin giả, tin sai sự thật tại các tổ dân phố, khu dân cư.

Để mạng xã hội thực sự là nơi kết nối những điều tích cực, mỗi người cần tỉnh táo trước từng thông tin, có trách nhiệm với từng nút bấm chia sẻ, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số.