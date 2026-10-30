Cảnh giác thủ đoạn tín dụng đen qua mạng

Vay tiền nhanh, đánh đổi quyền kiểm soát điện thoại

Đáng chú ý, hình thức cho vay thông qua tài khoản đám mây trên điện thoại tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, khống chế thiết bị và đẩy người vay vào vòng xoáy nợ nần.

Người dân cần cảnh giác trước các quảng cáo cho vay tiền nhanh qua mạng

Nhắm vào người thu nhập thấp, sinh viên, công nhân và người lao động trẻ, các đối tượng thường quảng cáo “vay tiền nhanh”, “giải ngân trong 15 phút”, “không cần thế chấp” để dụ dỗ người có nhu cầu vay vốn.

Với thủ đoạn cho vay qua tài khoản đám mây, chúng yêu cầu người vay đăng xuất tài khoản cá nhân, sau đó đăng nhập tài khoản do chúng cung cấp vào điện thoại. Từ đó, các đối tượng có thể lợi dụng tính năng quản lý thiết bị từ xa để khóa điện thoại, truy cập danh bạ, hình ảnh và dữ liệu cá nhân.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát thiết bị, người vay còn phải chịu những khoản phí vô lý khiến số tiền thực nhận thấp hơn khoản nợ ghi nhận. Lãi suất có thể lên tới hàng chục phần trăm mỗi ngày, khiến khoản nợ nhanh chóng vượt quá khả năng chi trả.

Khi người vay chậm trả, các đối tượng có thể khóa điện thoại từ xa, hiển thị thông báo đòi nợ trên màn hình nhằm gây áp lực thanh toán.

Chúng còn khai thác danh bạ để liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân. Thậm chí, hình ảnh riêng tư và thông tin cá nhân có thể bị sử dụng để tống tiền, ghép ảnh vu khống hoặc đăng tải nội dung sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự trên mạng xã hội.

Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn tạo áp lực tâm lý nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ và cuộc sống gia đình của nạn nhân.

Cảnh giác để không trở thành nạn nhân

Hoạt động tín dụng đen núp bóng công nghệ gây khó khăn cho công tác điều tra khi các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, SIM không chính chủ và tài khoản ngân hàng trung gian để che giấu danh tính, luân chuyển dòng tiền.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi cho vay lãi nặng, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, đe dọa, cưỡng ép người vay có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các lời mời vay tiền nhanh trên mạng xã hội; tuyệt đối không đăng nhập tài khoản đám mây do người lạ cung cấp vào điện thoại cá nhân, không chia sẻ mật khẩu, mã xác thực và thông tin nhạy cảm cho các tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc.

Khi gặp khó khăn tài chính, người dân nên tìm đến ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp hoặc các nguồn hỗ trợ đáng tin cậy. Nếu đã trở thành nạn nhân, cần bình tĩnh lưu giữ tin nhắn đe dọa, lịch sử giao dịch và các bằng chứng liên quan; không tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu tống tiền, đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp với ngân hàng, nhà mạng và nền tảng số để phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng.

Một thao tác đăng nhập tưởng chừng đơn giản có thể khiến người dùng mất quyền kiểm soát điện thoại và dữ liệu cá nhân. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo vay tiền hấp dẫn, không đánh đổi an toàn thông tin để lấy khoản vay trước mắt.