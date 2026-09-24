Cảnh giác thủ đoạn tặng quà Trung thu kèm mã QR để lừa đảo

Thủ đoạn này thường được thực hiện dưới hình thức gửi lời mời nhận quà tri ân, bánh Trung thu, voucher mua sắm hoặc thiệp chúc mừng. Bên trong hoặc đi kèm quà tặng có thể xuất hiện mã QR với lời giới thiệu như "quét mã để nhận quà", "xác nhận thông tin nhận thưởng" hoặc "nhận ưu đãi".

Khi người dùng sử dụng điện thoại quét mã, đường dẫn có thể chuyển hướng tới các website giả mạo. Giao diện của những trang này được thiết kế giống website của ngân hàng, sàn thương mại điện tử hoặc doanh nghiệp quen thuộc nhằm tạo lòng tin. Tại đây, nạn nhân sẽ được yêu cầu nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ hoặc mã xác thực OTP.

Nếu làm theo, người dùng có nguy cơ để lộ thông tin tài khoản hoặc cài phần mềm độc hại trên điện thoại. Từ những dữ liệu thu thập được, các đối tượng có thể tiếp tục thực hiện các bước nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Ngoài ra, đối tượng có thể yêu cầu người nhận chuyển trước các khoản tiền với lý do "phí vận chuyển", "phí kích hoạt" hoặc "phí nhận quà", sau đó cắt đứt liên lạc.

Cơ quan Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời nhận quà, khuyến mãi được gửi qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc các nền tảng trực tuyến, đặc biệt trong thời điểm lễ, Tết.

Người dân không nên quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc truy cập các đường link được gửi kèm những lời mời nhận quà. Trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng nào, cần kiểm tra kỹ nguồn gửi và xác minh trực tiếp với đơn vị được nhắc tới trong thông báo.

Đặc biệt, người dân không tải, cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ hoặc thực hiện theo hướng dẫn của người không rõ danh tính. Các ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ chứa mã độc, tạo điều kiện để đối tượng xấu đánh cắp dữ liệu trên thiết bị.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN hay thông tin bảo mật tài khoản cho bất kỳ ai thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc website không xác thực.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ đã cung cấp thông tin cho đối tượng lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa hoặc bảo vệ tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.