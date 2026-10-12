Cảnh giác thủ đoạn sử dụng hình ảnh Công an, Quân nhân bằng AI để lừa đảo

Công an phường Trảng Dài cho biết, lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội và tâm lý tin tưởng đối với lực lượng Công an, Quân đội, gần đây các đối tượng bất hảo sử dụng hình ảnh mặc quân phục thuộc lực lượng vũ trang, thậm chí lấy hình ảnh của người thật hoặc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng nhân thân giả rồi chủ động làm quen, kết nối tình cảm với các nạn nhân là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các sàn đầu tư, ứng dụng kiếm tiền, trò chơi "vòng quay may mắn", chương trình nạp tiền nhận thưởng... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, kịch bản của tội phạm thường bắt đầu từ một tài khoản trên mạng xã hội có hình ảnh một người mặc quân phục Công an hoặc Quân đội. Hồ sơ cá nhân được chúng xây dựng khá bài bản với hình ảnh thể hiện đang làm việc tại nơi công tác, những câu chuyện về công việc và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày... nhằm tạo lòng tin với người xem. Không ít trường hợp, các đối tượng lấy hình ảnh của người thật được đăng tải công khai trên Internet để lập tài khoản giả. Tinh vi hơn, chúng có thể sử dụng công nghệ AI để tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh, video, xây dựng một nhân vật hoàn toàn không có thật nhưng có hình ảnh rất chân thực.

Hình ảnh giả danh Công an, Quân nhân kết nối yêu thương để lừa đảo

Sau khi tạo dựng "nhân thân" tương đối hoàn hảo, đối tượng chủ động kết bạn, làm quen với người chúng đang hướng tới. Thời gian đầu, nội dung trao đổi chủ yếu xoay quanh công việc, cuộc sống, tình cảm nhằm tạo sự gần gũi và xây dựng lòng tin dần dần để đối phương mất cảnh giác. Đến khi mối quan hệ đã trở nên thân thiết, đối tượng bắt đầu giới thiệu những "cơ hội kiếm tiền" như đầu tư trực tuyến, tham gia các chương trình ưu đãi hoặc các nền tảng có hình thức "nạp tiền nhận thưởng"...

Để nạn nhân tin tưởng tuyệt đối, những "gã thợ săn" thường hướng dẫn "con mồi" tham gia đầu tư ban đầu với số tiền nhỏ. Trên giao diện của website hoặc ứng dụng, tài khoản có thể liên tục hiển thị số dư, lợi nhuận hoặc phần thưởng tăng lên. Thậm chí, trong một số trường hợp, nạn nhân được cho rút một khoản tiền nhỏ trong giai đoạn đầu. Việc này nhằm tạo cảm giác nền tảng hoạt động bình thường và củng cố niềm tin rằng đây là một cơ hội kiếm tiền thực sự. Đến khi đối phương tin tưởng hoàn toàn, các đối tượng bắt đầu cất "mẻ lưới" lớn bằng cách đốc thúc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn dần lên.

Với trò chơi "vòng quay may mắn" hoặc "nạp tiền nhận thưởng", hệ thống có thể thông báo người đang tham gia trúng một phần thưởng có giá trị cao nhưng muốn được nhận phải nạp tiền trước. Sau lần nạp đầu tiên, hàng loạt lý do tiếp tục được đưa ra như phải nạp thêm để đủ điều kiện nhận thưởng, thanh toán phí xác minh, phí thuế, nâng cấp tài khoản, hoàn thành nhiệm vụ hoặc mở khóa chức năng rút tiền... Một khi người tham gia đã chuyển tiền thì thường trót phải... theo "lao". Đến khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán hoặc nhận ra dấu hiệu bất thường thì đã muộn màng.

Trong quá trình quản lý địa bàn, Công an phường Trảng Dài đã ghi nhận một số trường hợp là phụ nữ bị "dính bẫy" của bọn tội phạm lừa đảo với các thủ đoạn nêu trên. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với những người mới quen trên mạng xã hội, sau đó rủ rê tham gia các sàn đầu tư, ứng dụng kiếm tiền, trò chơi có thưởng hoặc yêu cầu nạp tiền để nhận phần thưởng; đồng thời cũng không nên tin tưởng tuyệt đối vào những hình ảnh, video, giấy tờ hoặc thông tin được cung cấp qua mạng mà chưa có kiểm chứng; không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người quen qua mạng để tránh "tiền mất tật mang".