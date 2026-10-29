Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua livestream biến tướng cờ bạc

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM thông tin tại họp báo

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua các buổi livestream biến tướng cờ bạc, lợi dụng tâm lý ham lợi nhuận của người xem để chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư ít vốn, lợi nhuận cao và tuyệt đối không chuyển tiền theo các yêu cầu bất thường.

Thông tin được Thượng tá Hồ Thọ Hải đưa ra tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29.10.

Ba bước lừa đảo qua livestream

Theo Thượng tá Hồ Thọ Hải, qua công tác nghiệp vụ, Phòng PA05 xác định hình thức livestream biến tướng cờ bạc là một phương thức lừa đảo lợi dụng các hoạt động trực tuyến để tiếp cận, dẫn dụ người tham gia, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn này thường được thực hiện qua ba bước. Đầu tiên, các đối tượng tìm cách tiếp cận nạn nhân bằng những hình thức giải trí, trò chơi trực tuyến hoặc hoạt động có vẻ mang lại lợi ích kinh tế.

Trong các buổi livestream, chúng tạo dựng những kịch bản có vẻ hấp dẫn, kèm theo bình luận giả tạo về việc trúng thưởng, rút thăm may mắn hoặc những người tham gia nhận được lợi ích lớn.

Những nội dung này được dàn dựng nhằm tạo cảm giác hoạt động có thật, thu hút người xem và đánh vào tâm lý ham lợi nhuận. Khi thấy nhiều tài khoản bình luận về việc trúng thưởng hoặc kiếm được tiền, người xem dễ nảy sinh tâm lý muốn tham gia để có cơ hội nhận lợi ích tương tự.

Ở bước tiếp theo, các đối tượng triển khai kịch bản dụ dỗ người chơi bỏ tiền. Chúng có thể đưa ra những lời cam kết mua lại với giá cao, chia thành các gói tham gia có giá trị nhỏ để tạo cảm giác ít rủi ro, dễ thu lợi. Ban đầu, người tham gia có thể chỉ bỏ ra một khoản tiền nhỏ, nhưng sau đó bị dẫn dắt tăng dần số tiền, tham gia các gói có giá trị lớn hơn.

Khi nạn nhân đã chuyển một lượng tiền đáng kể, các đối tượng chuyển sang bước thứ ba: tìm cách ngăn cản việc rút tiền hoặc nhận lại tài sản. Chúng viện ra nhiều lý do như yêu cầu đóng thêm phí, lệ phí, thuế hoặc các khoản tiền khác để giải quyết thủ tục, mở khóa tài khoản…

Nếu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, thiệt hại có thể tăng lên; khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, các đối tượng có thể cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Theo cơ quan công an, những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, yêu cầu chuyển thêm tiền để nhận lại khoản đã nộp là dấu hiệu người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Không chuyển tiền theo yêu cầu bất thường

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Thượng tá Hồ Thọ Hải khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Các chiêu thức có thể thay đổi theo từng thời điểm, hình thức thể hiện khác nhau nhưng thường khai thác lòng tham, sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý muốn thu lợi nhanh của người tham gia.

Người dân cần tuyệt đối không chuyển tiền theo những yêu cầu bất thường, nhất là các khoản tiền được yêu cầu nộp thêm để nhận thưởng, rút tiền, đóng thuế, đóng phí hoặc mở khóa tài khoản. Đồng thời, không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hay dữ liệu bảo mật cho người lạ hoặc các đối tượng không rõ danh tính.

“Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo hoặc trở thành nạn nhân, người dân cần chủ động trình báo cơ quan chức năng. Việc tố giác tội phạm không phải là điều đáng xấu hổ, mà góp phần giúp cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm, đồng thời cảnh báo để người khác tránh rơi vào tình huống tương tự”, Thượng tá Hồ Thọ Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người dùng có thể sử dụng chức năng báo cáo (report) của các nền tảng để phản ánh những buổi livestream có dấu hiệu lừa đảo, biến tướng cờ bạc hoặc nội dung vi phạm. Việc chủ động báo cáo giúp nền tảng có thêm thông tin để xem xét, xử lý các nội dung vi phạm, góp phần hạn chế nguy cơ người dùng khác bị dẫn dụ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi kiếm tiền dễ dàng trên mạng, kiểm chứng thông tin trước khi tham gia bất kỳ hoạt động giao dịch nào và không để tâm lý ham lợi nhuận chi phối quyết định tài chính.