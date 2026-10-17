Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo núp bóng đầu tư nhà hàng ảo trên mạng xã hội

Trên các nền tảng mạng xã hội đang rầm rộ mô hình kêu gọi đầu tư "Nhà hàng ảo", "Chuỗi quán ăn công nghệ".

Theo đó, các đối tượng tạo lập các trang web, ứng dụng chuyên nghiệp, giả mạo hợp đồng hợp tác để tạo niềm tin. Nạn nhân tham gia thường chuyển số tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Tiền của nạn nhân ngay lập tức được chia nhỏ, chuyển qua hàng loạt tài khoản ngân hàng "rác" (tài khoản mua bán) hoặc quy đổi ra tiền mã hóa để tẩu tán, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Bằng chiêu trò trả lãi suất cao từ 1% đến 3%/ngày và tặng tiền thưởng ngay khi đăng ký, đối tượng khiến nạn nhân mất cảnh giác. Ban đầu, nạn nhân sẽ rút được tiền gốc và lãi một cách dễ dàng, từ đó nảy sinh tâm lý chủ quan, tiếp tục dồn toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để đầu tư lớn hơn.

Các đối tượng áp dụng chính sách hoa hồng đa cấp: thưởng lớn khi giới thiệu người thân, bạn bè tham gia. Điều này khiến bẫy lừa đảo lan rộng theo cấp số nhân trong cộng đồng, khiến nhiều gia đình cùng rơi vào cảnh nợ nần, suy sụp tài chính.

Mặc dù cam kết lợi nhuận cố định cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng, đảm bảo "hoàn toàn không có rủi ro", "rút tiền 24/7", nhưng “nhà hàng" chỉ tồn tại dưới dạng hình ảnh, mô phỏng trên App hoặc trang web. Khi người dân yêu cầu kiểm tra địa điểm thực tế, địa chỉ pháp lý hoặc giấy phép kinh doanh của hệ thống nhà hàng thì các đối tượng thường lảng tránh hoặc cung cấp tài liệu giả mạo.

Thêm nữa, các đối tượng yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền đầu tư vào các tài khoản ngân hàng cá nhân lạ (tài khoản "rác" đứng tên người khác), hoàn toàn không phải tài khoản công ty hay doanh nghiệp chính thức.

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo kêu gọi đầu tư “nhà hàng ảo”.

Khi tài khoản đầu tư đạt số tiền lớn và nạn nhân muốn rút ra, ứng dụng sẽ báo lỗi (như "sai cú pháp", "tài khoản bị khóa", "chưa đóng thuế TNCN"...). Lúc này, các đối tượng đóng vai "Chuyên gia" hay "Bộ phận CSKH" sẽ yêu cầu nộp thêm 20% - 50% tiền phí/thuế mới cho rút. Sau khi nạn nhân nộp thêm tiền, đối tượng ngay lập tức chặn liên lạc và đánh sập ứng dụng.

Cơ quan Công an khuyến cáo mô hình đầu tư "Nhà hàng ảo" bản chất là hình thức lừa đảo tài chính ứng dụng công nghệ cao. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, tỉnh táo trước những cái bẫy "đầu tư siêu lợi nhuận" trên không gian mạng. Bởi không có mô hình kinh doanh hay đầu tư thực tế nào mang lại lợi nhuận siêu ngạch mà không có rủi ro; mọi lời mời chào lãi suất cao ngất ngưởng đều là dấu hiệu của lừa đảo.

Do đó, trước khi đầu tư, phải tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, mã số thuế, giấy phép hoạt động và địa điểm thực tế của nhà hàng. Tuyệt đối không tin vào các giấy tờ, hợp đồng gửi qua mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền đầu tư, góp vốn vào các số tài khoản cá nhân do các đối tượng trên mạng cung cấp. Không cung cấp thông tin CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc tải các file ứng dụng (file .APK) không rõ nguồn gốc về điện thoại.

Đặc biệt, khi phát hiện các trang web, ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo hoặc bản thân bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần giữ nguyên toàn bộ hình ảnh tin nhắn, biên lai chuyển tiền và đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo, xử lý theo quy định.