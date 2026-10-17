Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền đã mất

Theo Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ, thông qua mạng xã hội (MXH), ứng dụng nhắn tin, các nền tảng giao dịch trực tuyến, các đối tượng quảng bá cơ hội đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao, sinh lời nhanh, ít rủi ro. Để tạo lòng tin, tội phạm xây dựng hình ảnh chuyên gia tư vấn, đăng tải thông tin về lợi nhuận hoặc tạo lập các hội nhóm có nhiều tài khoản tham gia trao đổi, giới thiệu cơ hội đầu tư.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án lừa đảo đầu tư vàng.

Trước đó, ngày 20/1, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp). Qua xác minh, cơ quan CSĐT phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng qua ứng dụng Phantom.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng tổ chức hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trên nền tảng trực tuyến. Các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play để tạo lòng tin, sau đó gửi đường dẫn yêu cầu tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những thông tin, lời giới thiệu mang tính thuyết phục, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn “lừa đảo lần hai” bằng cách bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây tội phạm; bước đầu xác định 4 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,5 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thủ đoạn là các đối tượng tạo điều kiện cho người tham gia rút một khoản tiền ban đầu nhằm củng cố niềm tin, sau đó khuyến khích đầu tư với số tiền lớn hơn. Khi người tham gia muốn rút vốn, đối tượng viện dẫn các lý do như phải nộp phí, xác minh tài khoản hoặc hoàn tất điều kiện giao dịch mới được nhận tiền. Nếu tiếp tục làm theo yêu cầu, người tham gia mất thêm tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền đã mất.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tài sản, đối tượng tiếp tục lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn lấy lại tiền của người bị hại để thực hiện “lừa đảo lần hai”. Chúng giả danh luật sư, chuyên gia tài chính, nhân viên hỗ trợ hoặc người có khả năng can thiệp vào quá trình thu hồi tài sản; đưa ra lời hứa lấy lại tiền nhanh chóng, thậm chí cam kết thu hồi toàn bộ số tiền đã mất.

Để tạo lòng tin, đối tượng đưa ra quy trình xử lý có vẻ chuyên nghiệp, sau đó yêu cầu chuyển trước phí dịch vụ, nộp tiền xác minh hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã xác thực. Người dân hết sức cảnh giác với các dịch vụ không rõ nguồn gốc, chưa xác minh được danh tính và tư cách pháp lý của bên cung cấp, đặc biệt là những trường hợp yêu cầu chuyển tiền trước hoặc cung cấp thông tin bảo mật.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch và không để tâm lý nóng lòng lấy lại tiền khiến bản thân tiếp tục trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo.