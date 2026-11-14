Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo khi đăng ký vé trực tuyến chương trình "Muôn sắc Việt Nam"
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Lợi dụng nhu cầu đăng ký vé tham dự chương trình, các đối tượng xấu có thể thực hiện hành vi giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân trên không gian mạng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canh-giac-thu-doan-lua-dao-khi-dang-ky-ve-truc-tuyen-chuong-trinh-muon-sac-viet-nam-246261114195806946.htm