Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo, 'bắt cóc online' nhắm vào người trẻ

Lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống của người trẻ, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thao túng tâm lý.

Thủ đoạn lừa đảo thao túng tâm lý trên không gian mạng

Theo Công an TP. HCM, thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Đáng chú ý, các đối tượng không cần trực tiếp tiếp xúc mà vẫn có thể thao túng tâm lý, tạo áp lực, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường theo sự điều khiển của chúng.

Điển hình, ngày 23/10/2026, Công an phường Bảy Hiền, TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” liên quan đến em P.T.T.N. (SN 2008, quê tỉnh Bình Phước trước đây).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 1 giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định được vị trí của bị hại tại một khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền.

Thời điểm được phát hiện, N. đang trao đổi qua ứng dụng Zoom với một đối tượng lừa đảo được cho là ở Campuchia. Qua xác minh ban đầu, bị hại đã chuyển hơn 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đối tượng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, truy xét, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 21/10/2026, Công an phường Dĩ An tiếp nhận trình báo của em T.L.T.K. (SN 2008) về việc bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1,98 tỷ đồng.

Theo trình báo, khoảng 9 giờ cùng ngày, K. nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an, thông báo thông tin cá nhân của em có liên quan đến một đường dây rửa tiền. Để chứng minh bản thân vô tội, K. được yêu cầu thực hiện các bước “xác minh tài sản” theo hướng dẫn.

Do lo sợ và tin vào những thông tin mà các đối tượng đưa ra, bị hại đã đặt mua dụng cụ để cạy két sắt tại nhà, lấy tiền, vàng và các tài sản có giá trị mang đi bán. Sau đó, K. thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

Hai vụ việc với những phương thức tiếp cận khác nhau nhưng cùng cho thấy mức độ nguy hiểm của thủ đoạn lừa đảo thao túng tâm lý trên không gian mạng. Bằng cách lợi dụng nỗi sợ liên quan đến pháp luật, các đối tượng từng bước tạo áp lực, cô lập nạn nhân, kiểm soát hành vi và buộc họ tự nguyện thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thậm chí tự đặt bản thân vào những tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong vụ việc tại phường Dĩ An, các đối tượng sử dụng chiêu trò giả danh cơ quan Công an, dựng lên thông tin liên quan đến đường dây rửa tiền để đe dọa, buộc bị hại tìm cách chứng minh tài sản và chuyển tiền. Trong khi đó, ở vụ việc tại phường Bảy Hiền, nạn nhân được phát hiện đang ở một mình tại khách sạn, duy trì liên lạc với đối tượng lừa đảo thông qua ứng dụng Zoom.

Đây là những biểu hiện đáng chú ý của thủ đoạn “bắt cóc online” - hình thức khống chế, thao túng và điều khiển nạn nhân từ xa thông qua các phương tiện liên lạc trên không gian mạng.

Thủ đoạn “bắt cóc online” - hình thức khống chế, thao túng và điều khiển nạn nhân từ xa thông qua các phương tiện liên lạc trên không gian mạng.

Không chuyển tiền để chứng minh vô tội

Theo Công an TP. HCM, những phương thức, thủ đoạn nêu trên không phải mới, đã nhiều lần được cơ quan chức năng thông tin, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, thiếu cảnh giác, dễ bị các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ, sự thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống để dẫn dụ, thao túng, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Công an TP. HCM khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ những người tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng, thông báo có liên quan đến vụ án hình sự, đường dây rửa tiền hoặc yêu cầu chứng minh tài sản.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội; không tiến hành điều tra, lấy lời khai qua các ứng dụng gọi video; không yêu cầu người dân tự cách ly, thuê khách sạn hoặc cắt đứt liên lạc với gia đình để phục vụ công tác điều tra.

Khi nhận được các cuộc gọi có nội dung đe dọa, yêu cầu giữ bí mật, di chuyển đến địa điểm riêng, bật camera liên tục hoặc chuyển tiền với lý do “xác minh”, “bảo lãnh”, “chứng minh tài sản”, người dân cần giữ bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và chủ động đến cơ quan Công an gần nhất để xác minh.

Đối với các gia đình có con em trong độ tuổi học sinh, sinh viên, phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, trao đổi và trang bị cho con em kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, nhất là chiêu trò giả danh cơ quan chức năng, đe dọa liên quan đến pháp luật hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Cơ quan Công an đang lấy lời khai của nạn nhân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nếu phát hiện con em có biểu hiện lo lắng bất thường, đột ngột mất liên lạc, rời khỏi nơi cư trú không rõ lý do hoặc thực hiện các giao dịch tài chính bất thường, gia đình cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Công an TP. HCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị, địa phương xác minh, truy xét những đối tượng liên quan; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân, chủ động phòng ngừa và không để trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.