Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo bằng kịch bản cập nhật sổ hộ khẩu điện tử

Theo đó, thời gian gần đây, Công an phường Hoài Nhơn Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn về tình trạng các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, lực lượng Công an phường để lừa đảo bằng kịch bản yêu cầu “cập nhật thông tin vào sổ hộ khẩu điện tử”.

Cơ quan Công an đề nghị người dân cảnh giác chiêu trò lừa đảo của các đối tượng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Các đối tượng giả danh lấy lý do gọi điện đến để thông báo dữ liệu căn cước của phụ huynh hoặc con em cần “xác thực gấp”; đề nghị người dân liên hệ với cán bộ phụ trách giải quyết thủ tục qua số điện thoại chúng cung cấp để được hướng dẫn.

Tiếp đến, các đối tượng yêu cầu người dân truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp mã OTP nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Chiêu trò này đã xuất hiện từ lâu nhưng nếu người dân không cảnh giác dễ bị mắc bẫy các đối tượng.

Trước tình hình đó, Công an phường Hoài Nhơn Nam khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không làm theo yêu cầu từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an hoặc cơ quan chức năng.

Đặc biệt, không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng qua các cuộc gọi, tin nhắn, mạng xã hội. Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo trên địa bàn, người dân cần nhanh chóng trình báo Công an phường Hoài Nhơn Nam qua số điện thoại 02563.761.583 để được hướng dẫn xử lý, ngăn chặn kịp thời.