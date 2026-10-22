Cảnh giác thủ đoạn huy động vốn bằng đơn hàng khống

Bị cáo Nguyễn Thị Hoà tại phiên tòa xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng giữa tháng 6/2022 đến tháng 9/2024, Hòa đưa ra thông tin gian dối về việc liên kết với các doanh nghiệp để nhập, bán các mặt hàng như văn phòng phẩm, máy tính, máy in, vật tư… nhằm huy động tiền góp vốn. Bằng thủ đoạn này, bị cáo đã chiếm đoạt của ba người gồm anh Trần Trung Sĩ, chị Nguyễn Thị Chuyên và chị Nguyễn Thị Nhung, cùng trú tại xã Tam Giang, tổng số tiền hơn 2,175 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, Hòa sử dụng để trả tiền gốc và lợi nhuận cho những người góp vốn trước đó, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến thời điểm truy tố, bị cáo chưa bồi thường cho các bị hại.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hòa 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại tổng số tiền hơn 2,175 tỷ đồng.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định đầu tư, góp vốn kinh doanh nhưng thiếu kiểm chứng thông tin. Để phòng ngừa rủi ro, người dân cần xác minh tính pháp lý của hoạt động kinh doanh, tính xác thực của đơn hàng, hợp đồng và khả năng tiêu thụ hàng hóa; thận trọng trước những lời mời gọi góp vốn với lợi nhuận hấp dẫn. Không nên giao tiền chỉ dựa vào quan hệ quen biết hoặc sự tin tưởng cá nhân, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.