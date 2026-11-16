Cảnh giác thủ đoạn hỗ trợ làm visa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, những năm gần đây, nhu cầu đi lao động ở nước ngoài ngày càng tăng do mức thu nhập hấp dẫn cùng nhiều chính sách hỗ trợ từ các quốc gia tiếp nhận lao động. Lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng xấu đã sử dụng thủ đoạn giả mạo doanh nghiệp xuất khẩu lao động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ hỗ trợ làm visa.

Cụ thể, thủ đoạn của các đối tượng là lập website, trang Facebook giả mạo các công ty xuất khẩu lao động uy tín, đăng tải hình ảnh đưa tiễn người lao động tại sân bay hoặc hình ảnh visa đã được cấp nhằm tạo lòng tin và tiếp cận người có nhu cầu. Sau đó, chúng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như làm visa nhanh chóng, thủ tục đơn giản, chi phí thấp và yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc trước. Khi nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do như hồ sơ khó, cần bổ sung thủ tục hoặc nâng cấp visa để yêu cầu đóng thêm phí. Đến khi không thể tiếp tục chiếm đoạt tiền, chúng liền chặn số điện thoại, tài khoản mạng xã hội và cắt đứt mọi liên lạc.

Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Để chủ động phòng tránh, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời mời chào, cam kết làm visa giá rẻ, nhanh chóng trên các website, trang mạng xã hội không chính thống. Khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và đăng ký thông qua các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Người dân có thể tra cứu danh sách các doanh nghiệp được cấp phép tại website chính thức của Cục Quản lý lao động ngoài nước: www.dolab.gov.vn.

Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo thông qua hoạt động tư vấn, môi giới hoặc hỗ trợ làm visa, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Vân