Cảnh giác thủ đoạn gọi taxi đón tận nhà nạn nhân đi làm 'việc nhẹ lương cao'

Trước đó, khoảng 1h ngày 31/10, Công an xã Yên Sơn tiếp nhận tin báo của người dân trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, về việc con trai tự ý rời khỏi nhà cùng người lạ từ tối 30/10.

Do cháu có nhận thức hạn chế, gia đình lo lắng cháu bị lừa gạt nên đề nghị Công an hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai xác minh, truy tìm qua nhiều địa bàn, từ Sơn La đến Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đến 11h30 ngày 1/11, Tổ công tác phát hiện cháu bé tại phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và đưa cháu trở về an toàn.

Qua xác minh ban đầu, cháu bé trên quen một người chưa rõ lai lịch qua Facebook và được đề nghị xuống Hà Nội làm “việc nhẹ lương cao”, với mức lương 15–20 triệu đồng/tháng, không cần giấy tờ tùy thân hay bằng cấp, sau đó đối tượng đã thuê taxi đến đón cháu bé và đưa đi qua nhiều tỉnh, thành phố.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, quan tâm đến con em, nhất là trẻ vị thành niên và người có nhận thức hạn chế; hướng dẫn các em cảnh giác với lời mời gọi việc làm hấp dẫn từ người lạ trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bị lôi kéo hoặc mất liên lạc bất thường, gia đình cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.