Cảnh giác thủ đoạn giả vờ yêu đương, dụ gửi ảnh nhạy cảm

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng tài khoản mạng xã hội giả, chủ động kết bạn, trò chuyện và thể hiện sự quan tâm nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Khi nạn nhân mất cảnh giác, các đối tượng tìm cách dụ thực hiện cuộc gọi video hoặc gửi hình ảnh, clip có nội dung nhạy cảm. Sau khi thu thập được dữ liệu riêng tư, chúng lập tức thay đổi thái độ, yêu cầu chuyển tiền và đe dọa phát tán hình ảnh cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc công khai trên mạng xã hội nếu nạn nhân không làm theo.

Thủ đoạn này đánh vào tâm lý xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống cá nhân. Trước những lời đe dọa, nhiều nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, chấp nhận chuyển tiền với mong muốn giữ kín sự việc nhưng sau đó vẫn tiếp tục bị đòi thêm tiền. Hậu quả không chỉ là thiệt hại về tài sản mà còn xâm phạm quyền riêng tư, gây tổn thương tâm lý và ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của người bị hại.

Trước thủ đoạn trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội; không dễ dàng tin tưởng những người chưa xác minh rõ danh tính. Người dân không nên gửi hình ảnh, video nhạy cảm hoặc thực hiện các cuộc gọi video có nội dung riêng tư với người mới quen. Đồng thời, cần hạn chế công khai thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư và tăng cường bảo mật tài khoản.

Khi bị đe dọa, tống tiền, người dân cần giữ bình tĩnh, không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng; đồng thời lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản, đường link và các bằng chứng liên quan để trình báo cơ quan Công an.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người bị hại không tự ý xóa dữ liệu hoặc tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo, bởi việc này có thể khiến nạn nhân mất đi chứng cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh, điều tra.