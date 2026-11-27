Trước tình trạng trên, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, xác minh thông tin trước khi giao dịch, tránh bị lừa đảo hoặc vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng các website, tài khoản mạng xã hội giả mạo pháo hoa của lực lượng Công an nhân dân để quảng cáo, kinh doanh nhằm trục lợi. Ảnh minh họa: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nay, Cục chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an để kinh doanh pháo hoa. Theo Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13-2-2026 của Chính phủ, hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh pháo hoa phải do các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin về tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo hoa, như địa chỉ, mã số doanh nghiệp, thông tin liên hệ; giấy tờ chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và các giấy phép liên quan. Đồng thời, cần kiểm tra nhãn hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ, đơn vị sản xuất và đối chiếu thông tin quảng cáo với các kênh thông tin chính thức của Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và cơ quan chức năng.

Người dân không nên tin tưởng những quảng cáo sử dụng logo, biểu tượng, hình ảnh hoặc danh nghĩa lực lượng Công an nhân dân để tạo uy tín; không chuyển tiền đặt cọc, thanh toán cho các tài khoản cá nhân chưa xác định được chủ thể. Đặc biệt, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép; không mua pháo hoa giả, pháo hoa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng lưu ý, hình ảnh sản phẩm, logo, giấy chứng nhận, hóa đơn và video quảng cáo trên không gian mạng đều có thể bị sao chép, chỉnh sửa hoặc làm giả. Vì vậy, người dân không nên chỉ căn cứ vào tài liệu do người bán cung cấp để quyết định giao dịch.

Khi phát hiện website, tài khoản mạng xã hội hoặc cá nhân có dấu hiệu giả mạo, quảng cáo, kinh doanh pháo hoa mang danh nghĩa Bộ Công an, người dân cần lưu giữ đường dẫn bài viết, thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh quảng cáo, nội dung trao đổi và chứng từ giao dịch (nếu có); đồng thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị người dân chủ động tiếp nhận, chia sẻ thông tin cảnh báo chính thống đến gia đình và cộng đồng; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.