Cảnh giác thủ đoạn giả mạo công ty chứng khoán để lừa đảo

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận phản ánh về tình trạng giả mạo website các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để thực hiện giao dịch đầu tư trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn thường được các đối tượng sử dụng là tạo giao diện website, ứng dụng tương tự các nền tảng giao dịch chứng khoán thật.

Đường dẫn (link) giả mạo có thể chỉ khác website thật một vài ký tự hoặc sử dụng tên miền dễ gây nhầm lẫn...

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không nên truy cập website của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thông qua các đường link được gửi từ nguồn không rõ ràng./.