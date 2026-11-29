Cảnh giác thủ đoạn chuyển tiền nhầm, mượn cớ lỗi VNeID để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa: ITN

Cố tình chuyển tiền và yêu cầu hoàn trả vào một tài khoản khác

Các đối tượng cố tình chuyển tiền vào tài khoản người dân, sau đó gọi điện hoặc nhắn tin thông báo chuyển nhầm và yêu cầu hoàn trả vào một tài khoản khác.

Nhiều trường hợp còn giả danh nhân viên ngân hàng, cán bộ cơ quan chức năng để gây sức ép, thúc giục người nhận chuyển tiền ngay lập tức.

Đáng chú ý, kẻ gian thường viện lý do tài khoản chuyển tiền ban đầu bị khóa do chưa liên kết hoặc cập nhật VNeID để yêu cầu chuyển trả sang tài khoản thứ ba.

Nếu làm theo, người nhận có nguy cơ mất tiền, vướng vào tranh chấp dân sự hoặc vô tình tiếp tay hợp thức hóa dòng tiền vi phạm pháp luật.

Tuyệt đối không chuyển tiền sang tài khoản thứ ba theo yêu cầu của người lạ

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:

Không sử dụng, rút hoặc tự ý chuyển tiếp khoản tiền không rõ nguồn gốc phát sinh trong tài khoản.

Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng mở tài khoản qua tổng đài, ứng dụng chính thức hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch để yêu cầu tra soát và được hướng dẫn quy trình hoàn trả hợp pháp.

Người dân cần lưu ý: việc hoàn trả tiền chuyển nhầm phải được thực hiện theo quy trình của ngân hàng và quy định pháp luật.

Tuyệt đối không chuyển tiền sang tài khoản thứ ba theo yêu cầu của người lạ, kể cả khi đối phương tự xưng là nhân viên ngân hàng hay viện lý do liên quan đến VNeID.

Không cung cấp thông tin bảo mật (mật khẩu, mã PIN, mã OTP) và không truy cập các đường link lạ.

Lưu giữ đầy đủ bằng chứng (sao kê giao dịch, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, số điện thoại liên quan) và trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đe dọa hoặc cưỡng ép.

Nghĩa vụ hoàn trả và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật quy định về nghĩa vụ hoàn trả và xử lý hành vi cố tình chiếm giữ tài sản như sau:

Theo Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác không có căn cứ pháp luật có nghĩa vụ phải hoàn trả.

Trường hợp cố tình chiếm giữ tiền chuyển nhầm, không hoàn trả sau khi có yêu cầu hợp pháp và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự (mức phạt tù cao nhất đến 5 năm).

Pháp luật quy định về việc xử lý đối tượng dàn dựng lừa đảo như sau:

Đối với hành vi dựng kịch bản chuyển tiền nhầm, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, các đối tượng có thể bị xử lý về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự hoặc Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Khi nhận được tiền từ tài khoản lạ, người dân cần giữ nguyên trạng số tiền, chủ động liên hệ ngân hàng để xác minh và phối hợp hoàn trả đúng quy trình; tuyệt đối không tự ý giao dịch theo hướng dẫn của người không quen biết.