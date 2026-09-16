Cảnh giác thủ đoạn chiếm tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân để lừa tiền

Ngày 16.9, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội rồi giả danh chủ tài khoản để vay, mượn tiền.

Theo đó, sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng trực tiếp nhắn tin cho người thân, bạn bè của chủ tài khoản để đưa ra những lý do cần tiền gấp và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản khác.

Do tin tưởng người quen, một số người nhận tin không kiểm tra lại thông tin mà làm theo yêu cầu, chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường tìm hiểu trước thông tin cá nhân, các mối quan hệ và cách xưng hô của chủ tài khoản, sau đó sử dụng những dữ liệu này trong quá trình nhắn tin.

Các đối tượng sử dụng phần mềm đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của người thân, bạn bè để tiến hành lừa đảo

Trong trường hợp người nhận tin nghi ngờ, đối tượng có thể đưa ra lý do như cần tiền gấp, tài khoản đang gặp sự cố hoặc không tiện giao dịch để đề nghị chuyển sang tài khoản khác.

Việc tin nhắn được gửi trực tiếp từ tài khoản của người thân, bạn bè khiến nạn nhân dễ chủ quan, đặc biệt khi nội dung trao đổi và cách xưng hô tương đồng với chủ tài khoản.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các tin nhắn vay, mượn tiền trên mạng xã hội, kể cả khi yêu cầu được gửi từ tài khoản của người quen.

Khi nhận được đề nghị chuyển tiền, người dân cần gọi điện hoặc liên hệ trực tiếp với người yêu cầu để xác minh, không thực hiện giao dịch chỉ dựa trên nội dung trao đổi qua mạng xã hội.