Cảnh giác SMS giả mạo ngân hàng, chiếm đoạt tài sản

Ngày 13/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ cho biết, tình trạng các đối tượng sử dụng tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu ngân hàng (SMS Brandname) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Tin nhắn giả mạo có thể xuất hiện chung luồng hội thoại SMS với tin nhắn chính thức của ngân hàng.

Đáng chú ý, thay vì sử dụng số điện thoại thông thường, các đối tượng tìm cách phát tán tin nhắn giả mạo có tên thương hiệu ngân hàng, thậm chí tin nhắn lừa đảo hiển thị chung luồng hội thoại với các tin nhắn giao dịch, thông báo chính thức trước đó của ngân hàng. Điều này làm gia tăng nguy cơ người dùng nhầm tưởng thông tin là chính thống, mất cảnh giác và thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng.

Điển hình, ngày 19/10, một khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân VIB tại Cần Thơ phản ánh nhận được tin nhắn mạo danh ngân hàng với nội dung thông báo có 12.500 điểm thưởng sắp hết hạn, kèm theo đường dẫn yêu cầu truy cập để nhận thưởng. Đây thực chất là thủ đoạn dẫn dụ người dùng truy cập trang web giả mạo, qua đó đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và các dữ liệu bảo mật liên quan đến giao dịch ngân hàng.

Một số dạng tin nhắn SMS Brandname giả mạo ngân hàng kèm đường dẫn độc hại từng được cơ quan chức năng cảnh báo.

Theo phương thức được cảnh báo, các đối tượng sử dụng thiết bị giả trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS giả) để phát tán tin nhắn mạo danh thương hiệu ngân hàng. Lợi dụng cơ chế nhận diện, sắp xếp tin nhắn trên thiết bị di động, tin nhắn giả mạo có thể được hiển thị trong cùng luồng hội thoại với tin nhắn thật, khiến người nhận khó nhận biết sự khác biệt, từ đó dễ dàng bị các đối tượng thao túng tâm lý và dẫn dụ thực hiện hành vi theo yêu cầu.

Nội dung các tin nhắn lừa đảo thường được xây dựng theo hướng tạo tâm lý cấp bách, đánh vào sự lo lắng hoặc lòng tham của người dùng, như: thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, yêu cầu truy cập đường dẫn để nhận quà; cảnh báo tài khoản phát sinh giao dịch bất thường, yêu cầu xác minh thông tin; thông báo thẻ ngân hàng cần cập nhật dữ liệu hoặc tài khoản có nguy cơ bị khóa nếu không thực hiện theo hướng dẫn.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Khi người dùng truy cập các đường dẫn giả mạo, các đối tượng yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc mã PIN. Một số trường hợp còn bị dụ cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, chứa mã độc nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị, thu thập dữ liệu cá nhân và thông tin tài khoản. Từ những thông tin này, các đối tượng có thể thực hiện giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền trong tài khoản, gây thiệt hại trực tiếp về tài sản cho người dân.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Trong đó, không chủ quan, tin tưởng tuyệt đối chỉ vì tin nhắn hiển thị tên thương hiệu ngân hàng hoặc xuất hiện trong luồng hội thoại SMS quen thuộc.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trên không gian mạng, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, không để sự chủ quan, thiếu hiểu biết trở thành kẽ hở để các đối tượng phạm tội lợi dụng. Phòng ngừa từ sớm, nhận diện đúng thủ đoạn và kịp thời xử lý tình huống là giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và giữ vững an ninh, trật tự trên không gian mạng.