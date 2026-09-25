Cảnh giác quà Trung thu kèm mã QR, coi chừng mất tiền

Ngày 25/9, Công an tỉnh Nghệ An lưu ý người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo lợi dụng dịp Tết Trung thu để gửi quà, voucher hoặc thiệp tặng quà kèm mã QR.

Người dân cần cần kiểm tra kỹ nguồn gốc trước khi truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng được gửi kèm quà tặng. ẢNH: C.A

Theo cảnh báo, các đối tượng có thể sử dụng thông tin cá nhân bị lộ lọt để gửi bưu phẩm đến tận nhà. Bên ngoài hộp quà thường ghi những nội dung như “quà tri ân khách hàng thân thiết”, “quà Trung thu”, đồng thời sử dụng hình ảnh, logo của các thương hiệu hoặc sàn thương mại điện tử để tạo lòng tin.

Bên trong hộp quà hoặc giấy hướng dẫn có thể gắn mã QR, kèm lời mời “quét mã để xác thực nhận quà”, “nhận voucher” hoặc “nhận tiền lì xì”.

Khi quét mã, người nhận có thể bị chuyển đến website giả mạo ngân hàng hoặc sàn thương mại điện tử. Tại đây, nạn nhân có thể bị yêu cầu nhập thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tên đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP.

Một thủ đoạn khác là yêu cầu người nhận tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để “kích hoạt quà tặng”. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc, làm lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc tạo điều kiện để đối tượng kiểm soát thiết bị từ xa.

Các đối tượng cũng có thể yêu cầu người nhận chuyển trước một khoản tiền với lý do phí vận chuyển, phí kích hoạt hoặc phí nhận quà. Sau khi nhận tiền, chúng cắt đứt liên lạc.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không quét mã QR không rõ nguồn gốc; không truy cập các đường link lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.

Khi nhận được quà tặng bất thường, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gửi và liên hệ trực tiếp với đơn vị liên quan qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để bảo vệ tài khoản, đồng thời lưu giữ mã QR, đường link, tin nhắn và các thông tin liên quan để cung cấp cho cơ quan công an.