Cảnh giác phản vệ sau kiến đốt: Không chủ quan với dấu hiệu dị ứng toàn thân

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu bệnh nhân nam 16 tuổi bị phản vệ sau khi kiến đốt, cảnh báo nguy cơ dị ứng toàn thân diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện nhiều ban sẩn trên mặt và toàn thân, sưng mi mắt, nhịp tim nhanh. Chỉ số SpO₂ giảm còn 91% khi thở khí phòng.

Các bác sĩ chẩn đoán theo dõi phản vệ độ II sau kiến đốt. Bệnh nhân được xử trí theo phác đồ, kết hợp thở oxy, sử dụng thuốc cấp cứu và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Sau xử trí, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, SpO₂ đạt 98% khi thở khí phòng, hết sưng mi mắt, hết nổi mẩn ngứa, mạch và huyết áp ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi để kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh và đe dọa tính mạng. Sau khi bị kiến, ong hoặc côn trùng đốt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như nổi mẩn ngứa lan rộng, sưng mặt, môi, lưỡi hoặc họng, khó thở, tức ngực, chóng mặt, choáng váng hay ngất, người dân cần gọi cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.

Khi bị côn trùng đốt, người dân cần loại bỏ côn trùng khỏi da, rửa sạch vùng bị đốt bằng nước và xà phòng. Có thể chườm lạnh để giảm sưng đau, tránh gãi hoặc chà xát vùng tổn thương.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu dị ứng toàn thân, người dân không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Việc nhận biết sớm triệu chứng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời giúp hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.