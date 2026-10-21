Cảnh giác những chiếc bẫy tội phạm giăng sẵn trên mạng, chờ trẻ em sập bẫy tò mò

Tại sự kiện Cyber CARE Summit 2026 tổ chức ở Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc trang bị kỹ năng an toàn số cho trẻ em từ sớm, đồng thời tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng để phòng ngừa nguy cơ trên không gian mạng.

Sự kiện hưởng ứng chiến dịch quốc gia “Không Một Mình 2026” do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, với sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự đồng hành của UNICEF và UNODC. Ảnh: Wellspring Hanoi

Trẻ em dễ bị lợi dụng bởi thủ đoạn tội phạm thay đổi liên tục

Tại tọa đàm “An toàn trẻ em từ không gian mạng đến đời thực”, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Minh Hiển, Trưởng khoa Nghiệp vụ, Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, ông có nhiều năm nghiên cứu về phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em. Vụ án đầu tiên ông trực tiếp tham gia giải quyết tại Gia Lai, khu vực Tây Nguyên cũng là một vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Theo Đại tá Hiển, học sinh là nhóm có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tội phạm bởi các em chưa có đầy đủ kỹ năng nhận biết và ứng phó với những mặt trái của xã hội. Tâm lý tò mò, nhạy cảm và dễ bị cám dỗ ở lứa tuổi này cũng có thể bị các đối tượng lợi dụng.

Bên cạnh đó, công nghệ ngày càng phát triển khiến thủ đoạn phạm tội liên tục thay đổi. Khi cơ quan công an phát hiện, đấu tranh với một phương thức, các đối tượng lại tìm cách thức mới để tiếp tục hoạt động.

Một khó khăn khác là thủ đoạn phạm tội liên tục biến đổi theo sự phát triển của công nghệ. Ảnh: Wellspring Hanoi

Đại tá Hiển đánh giá những tình huống được tái hiện tại chương trình phản ánh các nguy cơ có thể xảy ra trong đời sống thực tế. Theo ông, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm, nhưng trẻ em dễ gặp rủi ro hơn do hạn chế về kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.

Vì vậy, bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh có ý nghĩa quan trọng, giúp các em nhận diện nguy cơ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Nhà trường xây dựng mạng lưới bảo vệ học sinh

ThS. Lê Thị Mai Hương, Phó Tổng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi cho biết, nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng phòng ngừa từ sớm, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới bảo vệ học sinh.

Theo đó, nội dung an toàn số được lồng ghép trong chương trình kỹ năng sống, hoạt động giáo dục và sinh hoạt lớp. Học sinh được hướng dẫn nhận diện các thủ đoạn giả mạo danh tính, thao túng tâm lý, dụ dỗ, đe dọa, lừa đảo và “bắt cóc trực tuyến”; đồng thời học cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm.

Nhà trường cũng tổ chức các chương trình ngoại khóa, tập huấn với chuyên gia và cơ quan chức năng. Những hoạt động tiêu biểu gồm Cyber Day ngày 10/10/2025, Cyber Peace ngày 15/11/2025 và Cyber CARE Summit 2026. Trong tháng 11, trường dự kiến tổ chức chuỗi chuyên đề trao đổi trực tiếp với Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Wellspring Hanoi

Đặc biệt, Wellspring Hanoi có Ban An toàn học đường, hệ thống giáo viên chủ nhiệm, bộ phận tham vấn tâm lý và các kênh tiếp nhận thông tin như email, số hotline của Ban An toàn học đường. Các đầu mối này nhằm kịp thời phát hiện, hỗ trợ học sinh và phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng khi xuất hiện nguy cơ.

Theo đại diện nhà trường, mục tiêu không chỉ là giúp học sinh biết cách tự bảo vệ mình, mà còn xây dựng cộng đồng học đường biết quan tâm, lên tiếng và bảo vệ lẫn nhau.

Cyber CARE Summit 2026 hướng đến tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia và nhà trường, thúc đẩy giáo dục an toàn số từ sớm, đồng thời chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa chủ động. Thông điệp của chương trình là trẻ em cần được đồng hành và hỗ trợ để không phải đơn độc đối mặt với những nguy cơ trên không gian mạng.