Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực xuất nhập cảnh giúp người dân thuận tiện hơn khi đề nghị cấp hộ chiếu. Với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thiết bị có kết nối Internet, người dân có thể kê khai, nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và đăng ký nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính mà không phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, do e ngại sử dụng công nghệ hoặc chưa nắm rõ cách thao tác, một số người đã nhờ người khác kê khai, nộp hồ sơ thay, thậm chí cung cấp mật khẩu tài khoản VNeID và mã OTP để người khác đăng nhập, thực hiện giao dịch.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân, bị lợi dụng danh tính và phát sinh hệ lụy pháp lý.

Thứ nhất, tài khoản VNeID gắn với thông tin định danh của mỗi công dân. Việc cung cấp tài khoản, mật khẩu và mã OTP đồng nghĩa với trao quyền truy cập vào danh tính số của mình. Khi có quyền truy cập, đối tượng xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện giao dịch, đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, vay tín dụng hoặc tiến hành hoạt động trái pháp luật dưới danh nghĩa công dân. Khi xảy ra vi phạm, người có thông tin định danh bị lợi dụng có thể mất nhiều thời gian phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, người được nhờ làm thủ tục cũng có thể không nắm đầy đủ thông tin nhân thân, tình trạng hộ chiếu trước đó hoặc các nội dung cần kê khai. Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng sự thật có thể khiến hồ sơ phải bổ sung, điều chỉnh, kéo dài thời gian giải quyết; trường hợp vi phạm pháp luật có thể bị xem xét xử lý theo quy định. Nếu địa chỉ nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính được kê khai không chính xác, hộ chiếu có thể chuyển đến sai địa chỉ, bị thất lạc hoặc không thể phát chuyển đến đúng người đề nghị cấp hộ chiếu.

Việc chia sẻ mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cũng có thể khiến công dân mất quyền kiểm soát tài khoản, tạo điều kiện để các đối tượng xấu thu thập, sử dụng hoặc mua bán thông tin cá nhân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để bảo đảm an toàn khi đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân chủ động nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Khi gặp khó khăn trong quá trình thao tác, người dân nên liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn, hỗ trợ; không tùy tiện nhờ người khác đăng nhập và thực hiện thủ tục thay trên tài khoản cá nhân.

Người dân cần thực hiện nguyên tắc “3 không”: không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu cho người khác; không chia sẻ mã OTP, thông tin định danh cá nhân; không truy cập hoặc làm theo đường dẫn, quảng cáo dịch vụ không rõ nguồn gốc. Cục cũng lưu ý người dân chủ động quản lý, bảo vệ tài khoản định danh điện tử; đăng xuất khỏi hệ thống sau khi sử dụng, thường xuyên kiểm tra thông tin và thay đổi mật khẩu khi cần thiết để tăng cường bảo mật.

Trường hợp không thể tự nộp hồ sơ trực tuyến, công dân có thể đề nghị cán bộ, nhân viên tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc người thân hỗ trợ hướng dẫn thao tác. Tuy nhiên, người đề nghị cấp hộ chiếu cần trực tiếp kiểm soát quá trình kê khai, kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi hồ sơ; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc giao quyền kiểm soát tài khoản định danh điện tử cho người khác.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân không cung cấp tài khoản, mật khẩu VNeID và mã OTP cho bất kỳ ai; chủ động thực hiện thủ tục, bảo vệ thông tin định danh cá nhân và cảnh giác với các dịch vụ làm hộ chiếu trực tuyến không rõ nguồn gốc.