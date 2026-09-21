Cảnh giác nguy cơ cháy từ thiết bị điện trong gia đình

Cảnh báo từ những thiết bị đang sạc

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản. Ngày 2/9, một vụ cháy xảy ra tại khu đô thị An Bình Tân, phường Nam, tỉnh Khánh Hòa, làm 2 người tử vong.

Ngày 16/9, tại tầng 12 tòa HH2, chung cư số 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, xảy ra cháy khiến căn hộ bị thiệt hại hoàn toàn.

Vụ cháy căn hộ ở chung cư 90 Nguyễn Tuân nguyên nhân ban đầu nhận định là do chập điện ổ sạc điện thoại ở phòng ngủ.

Ngày 17/9, tại hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh, xảy ra vụ cháy làm 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu các vụ cháy nêu trên được xác định có khả năng liên quan đến việc sạc điện thoại.

Từ những vụ việc trên, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân cần sử dụng đúng loại sạc, thiết bị và phụ kiện đi kèm; thường xuyên kiểm tra, thay thế ngay khi phát hiện bộ sạc, dây dẫn bị hư hỏng, nứt vỡ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Không đặt điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị đang sạc gần vật liệu dễ cháy, nơi ẩm ướt, khu vực có ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt cao. Không sạc thiết bị qua đêm, khi không có người trông coi; rút bộ sạc khỏi nguồn điện sau khi sử dụng và để xa tầm tay trẻ em. Không sử dụng điện thoại khi đang sạc và không cắm quá nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm.

Đối với xe đạp điện, xe máy điện, pin dự phòng và các thiết bị sử dụng pin, người dân cũng cần lựa chọn thiết bị, bộ sạc phù hợp, đặt tại khu vực thông thoáng, cách xa vật liệu dễ cháy và nguồn nhiệt. Việc sạc cần được kiểm soát, không thực hiện trong thời gian dài khi không có người ở nhà.

Không để “bẫy cháy” trong căn hộ

Trong mỗi gia đình, hệ thống điện, thiết bị điện, nguồn nhiệt và các vật dụng sinh hoạt đều có thể trở thành nguy cơ cháy nếu sử dụng không đúng cách hoặc không được kiểm tra thường xuyên.

Người dân cần kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện và kịp thời thay thế dây dẫn, ổ cắm, thiết bị đã xuống cấp. Khu vực bếp cần được giữ thông thoáng, không để vật liệu dễ cháy gần bếp, thiết bị sinh nhiệt hoặc nguồn lửa.

Các vật dụng như xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại, pin dự phòng cần được bố trí ở vị trí phù hợp, tránh tập trung cùng vật liệu dễ cháy. Không để hàng hóa, đồ đạc cản trở lối đi, cửa ra vào, cầu thang và các đường thoát nạn.

Tại các căn hộ, cần chú ý đến việc bố trí ban công, lô gia; không tự ý bịt kín hoặc làm thay đổi lối thoát nạn. Những khu vực có “chuồng cọp” cần có phương án tạo lối thoát khẩn cấp khi xảy ra sự cố.

Người dân cũng cần chú ý việc sử dụng nhang, đèn cầy, nến và các nguồn lửa khác; tuyệt đối không để gần rèm cửa, giấy, quần áo hoặc các vật liệu dễ cháy.

Chủ động trang bị phương tiện, nắm kỹ năng thoát nạn

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh, mỗi gia đình nên chủ động trang bị bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, dây hạ chậm và các dụng cụ phá dỡ cơ bản để sử dụng khi cần thiết. Các thiết bị cảnh báo khói, báo nhiệt cũng cần được lắp đặt tại những vị trí phù hợp để phát hiện sớm nguy cơ cháy.

Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh gọi ngay số 114, đồng thời nhanh chóng ngắt nguồn điện nếu có thể thực hiện an toàn. Trường hợp đám cháy còn nhỏ và có khả năng kiểm soát, có thể sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý.

Không mở cửa nếu phía bên ngoài có nhiều khói hoặc nhiệt độ cao. Có thể dùng khăn, vải ướt chèn kín các khe cửa để hạn chế khói xâm nhập. Nếu không thể thoát ra ngoài bằng cửa chính, cần di chuyển đến khu vực cửa sổ, ban công hoặc nơi có thể tạo tín hiệu cầu cứu; cúi thấp người khi di chuyển qua khu vực có khói và sử dụng khăn ướt che mũi, miệng.

Khi thoát nạn tại nhà chung cư, tuyệt đối không sử dụng thang máy. Người dân cần sử dụng cầu thang bộ và đi theo hướng dẫn, biển chỉ dẫn thoát nạn. Trường hợp đám cháy xảy ra ở tầng phía dưới, khói đã bao phủ cầu thang và không thể di chuyển xuống dưới an toàn, cần nhanh chóng di chuyển lên các tầng cao hơn và tìm vị trí an toàn để chờ lực lượng cứu hộ.

Cửa ngăn cháy tại các buồng thang bộ cần được đóng kín để hạn chế khói, khí độc lan vào khu vực thoát nạn.

Nhà ở kết hợp kinh doanh: Không chủ quan

Khoảng 9h hôm nay (21/9), xảy ra vụ cháy tại tầng 2 nhà số 24 Trần Vỹ, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, có 5 người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức cứu nạn, đưa cả 5 người ra ngoài an toàn và chuyển đến cơ sở y tế kiểm tra. Các nạn nhân bị ảnh hưởng nhẹ do hít phải khói, không có trường hợp tử vong.

Ngôi nhà cao 4 tầng, được sử dụng làm cơ sở cho thuê trang phục biểu diễn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với đơn vị chức năng đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế kiểm tra.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đề nghị, người dân cần đặc biệt lưu ý việc bố trí hàng hóa, vật dụng và thiết bị điện. Hàng hóa không được che chắn, cản trở lối thoát nạn; không bố trí vật liệu dễ cháy gần nguồn điện, nguồn nhiệt.

Các khu vực kinh doanh cần có phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm dễ nhìn, dễ lấy và sử dụng được ngay khi cần. Lối thoát nạn phải luôn thông thoáng, không bị khóa hoặc chất hàng hóa, đồ đạc cản trở.

Chủ hộ cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt, nguồn lửa và các khu vực có nguy cơ phát sinh cháy; đồng thời hướng dẫn người trong gia đình, người làm việc tại cơ sở biết vị trí phương tiện chữa cháy và cách thoát nạn.

Không để nguy cơ cháy trở thành “điểm mù”

Thực tế, nhiều gia đình đã chủ động trang bị bình chữa cháy và các phương tiện PCCC. Tuy nhiên, nguy cơ cháy vẫn có thể phát sinh từ những vấn đề tưởng như nhỏ như dây điện chằng chịt, thiết bị xuống cấp, hàng hóa bố trí không phù hợp, lối thoát nạn bị che chắn hoặc bình chữa cháy bị đặt khuất, gần nguồn nhiệt.

Tại các tòa nhà chung cư, ban quản lý, ban quản trị cần thường xuyên kiểm tra, duy trì hoạt động của hệ thống báo cháy, nguồn nước chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống hút khói và cửa ngăn cháy. Hành lang, sảnh, cầu thang và các lối thoát nạn phải được giữ thông thoáng.

Cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cư dân kỹ năng PCCC và thoát nạn; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH và duy trì lực lượng PCCC tại chỗ.

Mỗi hộ gia đình cần thường xuyên tự kiểm tra, chủ động phát hiện và khắc phục ngay những nguy cơ mất an toàn về điện, nguồn nhiệt, hàng hóa và lối thoát nạn. Khi xảy ra sự cố, việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời và thoát nạn đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế thiệt hại.

Chủ động phòng cháy không chỉ là yêu cầu về an toàn mà còn là cách mỗi gia đình bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và những người xung quanh.