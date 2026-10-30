Cảnh giác mạo danh Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn

Theo thông báo, thời gian gần đây, phòng khám nhận được phản ánh về việc một số đối tượng sử dụng danh nghĩa đơn vị để liên hệ bệnh nhân, đồng thời có dấu hiệu lợi dụng tên tuổi phòng khám đặt mua hàng hoá, yêu cầu giao hàng cho nhân viên. Những giao dịch không được xác nhận chính thức có thể khiến nhà cung cấp nhầm tưởng đơn hàng hợp lệ, dẫn đến nguy cơ phát sinh thiệt hại.

Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn, đường Võ Văn Kiệt, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau vừa phát đi thông báo cảnh báo việc mạo danh phòng khám.

Đáng lo ngại, các đối tượng có thể lợi dụng tâm lý quan tâm đến sức khoẻ của người bệnh để tạo lòng tin, nhất là khi nắm được một số thông tin cá nhân hoặc tình trạng khám, chữa bệnh. Qua đó, người nhận cuộc gọi dễ nhầm lẫn và thực hiện theo những yêu cầu chưa được xác minh.

Bác sĩ La Văn Khoa nhấn mạnh,

người bệnh và đối tác không nên mặc nhiên tin tưởng người tự xưng là bác sĩ, nhân viên hay đại diện phòng khám. Mọi thông tin liên quan đến lịch khám, hồ sơ bệnh án, thanh toán và giao dịch cần được kiểm chứng qua kênh liên lạc chính thức.

Phòng khám khẳng định hiện chỉ sử dụng 2 số điện thoại liên hệ chính thức là 0913 243 547 và 0859 243 547. Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại khác tự xưng là nhân viên hoặc đại diện đơn vị.

Phòng khám khuyến cáo người bệnh không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, giấy tờ cá nhân cho người chưa xác minh danh tính; không chuyển tiền, truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo yêu cầu đáng ngờ. Khi có nghi vấn, cần dừng giao dịch và chủ động liên hệ phòng khám để kiểm tra.

Đối với đối tác, nhà cung cấp, cần xác minh thông tin người đặt hàng, người nhận hàng và địa điểm giao nhận với người có thẩm quyền trước khi thực hiện đơn hàng; không giao hàng hoặc chuyển tiền chỉ dựa trên yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn chưa được xác thực.

Bác sĩ La Văn Khoa nhấn mạnh, Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn luôn đặt phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, tận tâm trong chăm sóc, trách nhiệm trong khám và điều trị lên hàng đầu.

Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, người dân cần lưu giữ số điện thoại, tin nhắn và các thông tin liên quan, đồng thời phản ánh qua hai số điện thoại chính thức của phòng khám để được tiếp nhận, xác minh. Phòng khám cũng khuyến khích bệnh nhân, gia đình và đối tác chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, nhất là người lớn tuổi, nhằm hạn chế nguy cơ bị lợi dụng.

Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn hoạt động từ ngày 1/11/2024, tại đường Võ Văn Kiệt, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Việc chủ động xác minh thông tin, giao dịch qua các kênh chính thức là biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người bệnh, đối tác, đồng thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng danh nghĩa cơ sở y tế để trục lợi./.