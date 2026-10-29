Cảnh giác lừa đảo qua livestream khui ngọc trai trúng thưởng

Nội dung trên được Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM, thông tin tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố chiều 29.10.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM chỉ rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo thông qua các buổi livestream biến tướng như khui ngọc trai, cào vé số và trò chơi có thưởng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng PA05 xác định thủ đoạn của loại tội phạm này thường gồm 3 bước:

Thứ nhất, tiếp cận nạn nhân: Các đối tượng lợi dụng biến tướng của các trò chơi, hoạt động cờ bạc và lợi nhuận từ việc khui ngọc trai để thu hút người xem. Nhằm tăng tương tác cho các buổi livestream, chúng sử dụng rất nhiều tài khoản giả (chim mồi) tạo bình luận ảo. Điều này khiến người xem lầm tưởng các hoạt động rút thăm trúng thưởng, cào vé số hay khui ngọc trai đang diễn ra rất sôi nổi và có thật, từ đó dễ sập bẫy.

Thứ hai, thực hiện kịch bản lừa đảo. Các đối tượng đưa ra cam kết sẽ thu mua lại ngọc trai với giá cao và chia thành các gói nhỏ, khiến người chơi nghĩ rằng chỉ cần bỏ ra số vốn ít là có thể thu lợi nhuận lớn, rủi ro thấp. Tuy nhiên, càng tham gia, người chơi càng bị lôi kéo vào các gói lớn hơn và phải nộp nhiều tiền hơn. Các hình thức cào vé số hay rút thăm may mắn cũng diễn ra tương tự.

Cuối cùng, chiếm đoạt tài sản. Sau khi lừa được số tiền lớn của nạn nhân, các đối tượng sẽ vẽ ra nhiều kịch bản để nạn nhân không thể lấy lại tiền, ví dụ như yêu cầu đóng thêm phí, lệ phí, tiền thuế,...

Khi nạn nhân cạn kiệt tài chính và không còn khả năng đóng thêm, chúng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Trước phương thức, thủ đoạn này, Thượng tá Hồ Thọ Hải khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng để chủ động phòng ngừa. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP hay chuyển thêm tiền để giải quyết các "rắc rối ảo" như đóng thuế, lệ phí, hay để giải tỏa tài khoản. Khi bị tội phạm xâm hại, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời điều tra, xử lý và cảnh tỉnh cộng đồng.

“Khi phát hiện các phiên livestream lừa đảo, cờ bạc biến tướng hay các hoạt động phản cảm, không đúng chuẩn mực đạo đức, người xem nên sử dụng chức năng báo cáo (report) của các nền tảng mạng xã hội. Một người báo xấu có thể chưa tác động ngay, nhưng nhiều người cùng báo xấu sẽ tạo tác động lớn đến việc gỡ bỏ các buổi livestream hay video độc hại trên không gian mạng”, Thượng tá Hồ Thọ Hải chia sẻ.