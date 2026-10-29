Cảnh giác lũ quét, sạt lở trên các tuyến đường miền Trung

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Theo đó, để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị theo phạm vi, trách nhiệm quản lý, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, xác định cụ thể các vị trí có nguy cơ.

Cục Đường bộ VN yêu cầu các đơn vị xác định cụ thể các đoạn tuyến, vị trí xung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng huy động xử lý ngay khi xảy ra sự cố (Ảnh minh hoạ).

Thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo của chính quyền địa phương. Không chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó.

Các đơn vị đối chiếu danh sách các xã, phường có nguy cơ với các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, đường địa phương thuộc phạm vi quản lý để xác định cụ thể các đoạn tuyến, vị trí xung yếu, đặc biệt các tuyến qua khu vực miền núi, đèo dốc như: Quốc lộ 9, quốc lộ 15D, đường Hồ Chí Minh (tỉnh Quảng Trị); quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh qua khu vực A Lưới, quốc lộ 1 qua khu vực Chân Mây - Lăng Cô, đèo Hải Vân (thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng); quốc lộ 14B, 14G, 14H, 40B, đường Hồ Chí Minh (thành phố Đà Nẵng) và các tuyến cao tốc đi qua khu vực.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị dự phòng, bố trí sẵn tại các vị trí trọng điểm theo phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng huy động xử lý ngay khi xảy ra sự cố.

Cạnh đó, tổ chức tuần đường, kiểm tra thường xuyên, kể cả ban đêm, tại các ngầm, tràn, cầu yếu, đoạn tuyến qua vùng trũng thấp, ngập sâu, nước chảy xiết, mái taluy cao, các vị trí đã từng xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét, sụt lún nền, mặt đường, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường (nứt taluy, đất đá lăn rơi, nước đục chảy ra từ sườn dốc, nước sông suối dâng nhanh) để cảnh báo, xử lý kịp thời.

Bố trí người canh gác, biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu tại các vị trí nguy hiểm. Tổ chức phân luồng từ xa, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết hoặc đoạn có nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn.

Khơi thông cống, rãnh, dòng chảy, thu dọn vật cản, bảo đảm thoát nước tốt, hạn chế ngập úng, xói lở nền đường và mái taluy.

Khi xảy ra sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình hoặc ách tắc giao thông, khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc để xử lý, khắc phục với mục tiêu khôi phục nhanh nhất hoạt động giao thông thông suốt, an toàn. Trong thời gian chưa thông xe phải tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo cho người tham gia giao thông.

Các đơn vị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, cảnh sát giao thông và các đơn vị quản lý tuyến liền kề (quốc lộ, đường cao tốc, đường địa phương) để thống nhất phương án phân luồng, ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khi tuyến bị chia cắt, không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, bất cẩn.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, các chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu thi công có trách nhiệm rà soát, triển khai ngay phương án phòng ngừa thiên tai theo quy định. Di chuyển lán trại, người, máy móc, thiết bị, vật liệu ra khỏi khu vực ven sông, suối, chân taluy và các vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Tuyệt đối không để hoạt động thi công cản trở dòng chảy, gây ngập úng, sạt lở. Các đơn vị cần bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, người hướng dẫn giao thông tại các đoạn thi công trên tuyến đang khai thác. Tạm dừng thi công các hạng mục có nguy cơ mất an toàn trong thời gian mưa lớn.

Một trong những nhiệm vụ quan trong là duy trì trực ban 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Thường xuyên cập nhật tình hình mưa, lũ, tình trạng giao thông và công tác khắc phục hậu quả trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Khi xảy ra sự cố gây ách tắc, mất an toàn giao thông, thiệt hại công trình hoặc đe dọa tính mạng người dân phải báo cáo trực tiếp ngay về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (Suối Lương 340,8mm, Bà Nà 229,8mm - thành phố Đà Nẵng; Bạch Mã 287,2mm, Dương Hòa 227,4mm - thành phố Huế; Nam Thạch Hãn 117mm - tỉnh Quảng Trị); độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đã bão hòa. Trong 6 giờ tới, khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến: Quảng Trị 5-10mm, có nơi trên 20mm; Huế 20-30mm, có nơi trên 80mm; Đà Nẵng 10-20mm, có nơi trên 40mm. Có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy đạt cấp 1. Do đất đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở taluy, sụt lún nền, mặt đường có thể tiếp tục xảy ra ngay cả khi mưa đã giảm.