Cảnh giác lời mời 'việc nhẹ, lương cao', coi chừng sập bẫy

Theo Công an Tp. Đà Nẵng, thời gian qua, tình trạng công dân xuất cảnh dưới hình thức du lịch rồi ở lại lao động trái phép, xuất cảnh trái phép hoặc bị các đối tượng môi giới lừa đảo đưa ra nước ngoài làm việc diễn biến phức tạp.

Tại Đà Nẵng, đã có 98 trường hợp bị cơ quan chức năng nước ngoài trục xuất do lao động bất hợp pháp. Công an thành phố khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao", tránh trở thành nạn nhân của các đường dây môi giới trái phép, mua bán người và cưỡng bức lao động.

Theo thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố, trong số 98 trường hợp bị trục xuất nêu trên, có 84 trường hợp tại Campuchia, 11 trường hợp tại Myanmar, 2 trường hợp tại Philippines và 1 trường hợp tại Thái Lan. Thực tế này cho thấy những rủi ro mà người lao động có thể đối mặt khi xuất cảnh, cư trú và làm việc ở nước ngoài không đúng quy định.

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm, mong muốn có thu nhập cao của người dân, các đối tượng thường đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội với những lời quảng cáo hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", không cần bằng cấp, được bao ăn ở và hỗ trợ chi phí đi lại. Sau khi tạo lòng tin, chúng hướng dẫn nạn nhân xuất cảnh bằng thị thực du lịch hoặc qua các cửa khẩu đường bộ như Mộc Bài, Lao Bảo… để đưa sang một số quốc gia khác.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận an toàn 3 công dân có địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng bị nước ngoài trục xuất về nước qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Công an Tp. Đà Nẵng

Đằng sau những lời hứa hẹn về công việc thu nhập cao có thể là các cạm bẫy nguy hiểm. Nhiều người bị giữ hộ chiếu, hạn chế đi lại, bóc lột sức lao động, thậm chí bị bán cho các cơ sở và ép tham gia những đường dây lừa đảo qua mạng. Khi tìm cách chống đối hoặc bỏ trốn, nạn nhân có thể bị đe dọa, đánh đập; gia đình bị yêu cầu chuyển tiền chuộc để đổi lấy sự an toàn hoặc cơ hội trở về.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, mua bán người và cưỡng bức lao động, hành vi xuất cảnh, cư trú hoặc lao động trái phép còn có thể khiến người vi phạm bị bắt giữ, xử phạt, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh theo quy định của nước sở tại. Những hệ lụy về tài sản, sức khỏe, tính mạng và tinh thần không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động mà còn gây tổn thất cho gia đình.

Trước thực trạng trên, Công an Tp. Đà Nẵng khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác với các thông tin tuyển dụng qua tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính, đưa ra mức lương cao bất thường nhưng không yêu cầu trình độ, kinh nghiệm; không cung cấp hợp đồng, thông tin doanh nghiệp và địa chỉ làm việc rõ ràng; yêu cầu giao hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, chuyển tiền hoặc giữ bí mật lịch trình.

Người dân cũng cần thận trọng trước những lời thúc giục xuất cảnh ngay, hướng dẫn sử dụng thị thực du lịch để đi làm hoặc di chuyển qua đường mòn, lối mở.

Để bảo vệ bản thân, người dân tuyệt đối không xuất cảnh trái phép, không sử dụng thị thực du lịch để ở lại lao động. Khi có nhu cầu làm việc ở nước ngoài, cần lựa chọn chương trình, doanh nghiệp và hợp đồng hợp pháp; kiểm tra kỹ tư cách pháp lý của đơn vị tuyển dụng, địa điểm làm việc, mức lương, chi phí, điều kiện lao động và quyền lợi liên quan. Không tin theo lời mời gọi thiếu căn cứ, không giao giấy tờ tùy thân, chuyển tiền hoặc ký kết giấy tờ với cá nhân, tổ chức chưa được xác minh.

Bên cạnh đó, người lao động cần thông báo cho gia đình về đơn vị tuyển dụng, lịch trình di chuyển và nơi cư trú dự kiến; lưu giữ bản sao giấy tờ quan trọng cùng thông tin liên lạc cần thiết để chủ động xử lý khi phát sinh tình huống bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người hoặc cưỡng ép lao động, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý.

Mỗi người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin tuyển dụng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh và lao động ở nước ngoài; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người thân không tham gia các hoạt động trái phép. Sự cảnh giác và chủ động tố giác những dấu hiệu bất thường sẽ góp phần ngăn chặn các đường dây môi giới trái phép, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.