Thủ đoạn này vừa được bóc trần trong chương trình "Cảnh giác 24/7" (phát sóng ngày 14/11) do Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện, với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank).

Vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" và đường dây chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng

Theo thông tin từ chương trình, Công an tỉnh Cao Bằng đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng của các nạn nhân trên cả nước. Đường dây này đặt trụ sở tại Campuchia, vận hành bài bản theo mô hình doanh nghiệp với cơ cấu phân cấp chặt chẽ: từ quản lý, tổ trưởng đến nhân viên chăm sóc khách hàng, hậu đài và phiên dịch.

Để săn tìm nạn nhân, các đối tượng lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo, mạo danh hình ảnh những phụ nữ thành đạt. Chúng sao chép ảnh cá nhân, bài đăng công việc, các buổi gặp gỡ hay những chuyến du lịch sang chảnh từ người dùng thật, sau đó dùng hệ thống tài khoản phụ (seeding) để tạo lượt thích và bình luận tương tác chéo. Vỏ bọc hoàn hảo này dễ dàng đánh lừa thị giác, tạo sự tin tưởng tuyệt đối về danh tính của kẻ đứng sau.

Sau khi kết nối thành công, nhóm lừa đảo tiếp cận nạn nhân theo kịch bản dựng sẵn: thường xuyên trò chuyện, quan tâm và từng bước thiết lập quan hệ tình cảm. Khi nạn nhân đã hoàn toàn mất cảnh giác, chúng mới bắt đầu dẫn dụ tham gia các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) giả mạo để kiếm tiền online bằng cách "chốt đơn", ứng tiền thanh toán hàng hóa nhận hoa hồng.

Chiêu trò "nhử" rút tiền thật để giăng bẫy hàng tỷ đồng

Điểm tinh vi của thủ đoạn này nằm ở việc đánh vào tâm lý ham lợi nhuận nhanh của người tham gia. Ở những giao dịch đầu tiên, nạn nhân luôn được hoàn trả đầy đủ tiền gốc lẫn hoa hồng đúng như cam kết. Thậm chí, với những người có tiềm lực tài chính mạnh, nhóm lừa đảo sẵn sàng cho rút tới hàng trăm triệu đồng ngay lần đầu nhằm củng cố niềm tin tuyệt đối.

Khi con mồi đã sập bẫy, các đối tượng liên tục nâng giá trị đơn hàng, tung ra các gói nhiệm vụ có mức chiết khấu cao hơn và yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền để hoàn tất hệ thống. Bị cuốn vào vòng xoáy gỡ vốn và kỳ vọng lợi nhuận ảo, nhiều người đã chuyển số tiền khổng lồ trước khi phát hiện tài khoản bị khóa. Ghi nhận thực tế cho thấy, có nạn nhân đã nạp tới 10 tỷ đồng mới nhận ra mình bị lừa.

Toàn bộ giao dịch đều diễn ra trên các website hoặc ứng dụng giả mạo, được thiết kế giao diện, danh mục sản phẩm giống hệt các sàn TMĐT uy tín. Kẻ gian còn mạo danh tên gọi, logo của các thương hiệu lớn nhưng điều hướng người dùng sang đường link lạ. Thực chất, mọi con số về đơn hàng hay lợi nhuận hiển thị trên màn hình đều do nhóm lừa đảo tự dàn dựng và kiểm soát hoàn toàn.

Chuyên gia chỉ rõ dấu hiệu nhận diện và cách xử lý khi sập bẫy

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao, bà Ngô Thu Hằng, Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ, Phòng An ninh thông tin GPBank, đã chỉ ra những dấu hiệu nhận biết sớm các bẫy lừa đảo trực tuyến:

“Thứ nhất là người mới quen qua mạng liên tục đưa ra lời mời và thúc giục tham gia những hoạt động cam kết lợi nhuận cao để tạo lòng tin và lôi kéo chuyển tiền. Thứ hai, website hoặc ứng dụng đầu tư không có thông tin pháp lý rõ ràng, không minh bạch về tổ chức vận hành và đặc biệt là tài khoản nhận tiền không trùng khớp với tên của tổ chức đầu tư”, bà Hằng khuyến nghị.

“Một thủ đoạn rất đáng chú ý là các đối tượng có thể cho rút một khoản tiền nhỏ trong giai đoạn đầu để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi muốn rút số tiền lớn hơn, họ sẽ yêu cầu phải tiếp tục nạp tiền với nhiều lý do khác nhau”, đại diện GPBank cho biết thêm.

Bà Ngô Thu Hằng, Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ, Phòng An ninh thông tin GPBank

Để bảo vệ tài sản trên không gian mạng, đại diện GPBank khuyến cáo người dân cần tuyệt đối thận trọng trước các lời mời kiếm tiền online không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện đã bị lừa đảo, người dân cần thực hiện ngay các bước sau:

Bước 1 - Ngừng chuyển tiền ngay lập tức: Tuyệt đối không nghe theo yêu cầu nộp thêm "phí xác minh", "phí rút tiền" hay tin vào các dịch vụ "hỗ trợ thu hồi tiền treo" trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo chồng lừa đảo.

Bước 2 - Lưu giữ toàn bộ chứng cứ: Chụp ảnh màn hình và lưu lại biên lai chuyển tiền, thời gian giao dịch, số tài khoản nhận tiền, lịch sử tin nhắn cũng như đường link website/ứng dụng giả mạo.

Bước 3 - Trình báo cơ quan chức năng: Liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để tố giác tội phạm, đồng thời thông báo qua các kênh chính thức của ngân hàng để được hỗ trợ tra soát, xử lý kịp thời.