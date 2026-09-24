Cảnh giác khi trẻ giật mình nhiều

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là ở trẻ dưới 5 tuổi. Phần lớn các trường hợp bệnh diễn tiến nhẹ. Tuy nhiên, một số trẻ có thể chuyển nặng nhanh, gây biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp. Vì vậy, phụ huynh cần nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, phụ trách Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay: Trẻ mắc bệnh tay chân miệng thường có biểu hiện như: sốt, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn. Sau đó, các bóng nước có thể xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, khuỷu tay, vùng mông; trong miệng có các bóng nước hoặc vết loét khiến trẻ đau, khó ăn uống. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng có đầy đủ các biểu hiện này.

Phần lớn trẻ có thể khỏi bệnh sau khoảng 7-10 ngày. Trong thời gian chăm sóc trẻ tại nhà, phụ huynh cần theo dõi sát diễn biến bệnh, đặc biệt là các dấu hiệu cảnh báo.

Dấu hiệu đáng lưu ý nhất là trẻ giật mình nhiều. Nếu trẻ thường xuyên giật mình khi ngủ hoặc khi đang nằm, kèm theo quấy khóc, bứt rứt, run tay chân, ngủ nhiều, khó đánh thức hoặc có biểu hiện bất thường về thần kinh, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, điều trị sớm.

Ngoài ra, nếu trẻ sốt cao khó hạ, nôn nhiều, thở nhanh hoặc khó thở, tay chân lạnh, da nổi bông, mạch nhanh, lừ đừ, tím tái… cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, vì đây có thể là những dấu hiệu bệnh chuyển nặng.

Khi trẻ mắc bệnh nhẹ, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn thức ăn mềm, dễ nuốt; sử dụng thuốc hạ sốt đúng hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý dùng kháng sinh. Đồng thời cần cách ly trẻ với những trẻ khác, vệ sinh tay bằng xà phòng, đồ chơi và các vật dụng thường xuyên tiếp xúc để hạn chế lây lan.

An Yên (ghi)