Hiện, không khó bắt gặp những sản phẩm được thiết kế bằng AI. Từ giấy mời, băng rôn, backdrop kỷ niệm, họp lớp, tiệc sinh nhật đến các hội nghị, chương trình, sự kiện văn hóa, nhiều người lựa chọn AI nhờ khả năng thực hiện nhanh, tiết kiệm chi phí và nhân lực.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), một số cơ quan, đơn vị cũng ứng dụng AI thiết kế hình ảnh phục vụ tuyên truyền. Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra những cảnh báo. Mới đây, tại Huế, một banner quảng cáo dịch vụ viễn thông sử dụng hình ảnh AI đã gây phản ứng khi làm sai lệch kiến trúc nhiều di tích. Ngọ Môn trong Đại nội Huế được thể hiện với 8 cửa thay vì 5 cửa; tháp Phước Duyên ở chùa Thiên Mụ có 8 tầng thay vì 7 tầng; cầu Trường Tiền cũng bị kéo dài hơn số nhịp thực tế. Sau khi tiếp nhận phản ánh, ngành văn hóa thành phố đã yêu cầu tháo dỡ banner.

AI có thể tạo ra hình ảnh bắt mắt nhưng chưa chắc chính xác. Công nghệ này vẫn có thể nhầm lẫn về kiến trúc, trang phục, nhạc cụ, nhân vật lịch sử và các biểu tượng văn hóa, thậm chí tạo ra những chi tiết không tồn tại. Những sai sót ấy có thể khó nhận ra nếu người sử dụng thiếu kiến thức chuyên môn để đối chiếu.

Công nghệ có thể hỗ trợ thực hiện công việc nhanh hơn, nhưng không thể thay thế kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm của con người. Ngay trong ứng dụng ChatGPT cũng có dòng cảnh báo: “ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra thông tin quan trọng”.

Với các sản phẩm tuyên truyền mang danh nghĩa cơ quan, tổ chức, sai sót về lịch sử, văn hóa còn ảnh hưởng đến uy tín đơn vị và gây hiểu nhầm trong công chúng. Vì vậy, sản phẩm do AI tạo ra cần được kiểm tra, đối chiếu kỹ trước khi sử dụng, in ấn, phát hành. Hình ảnh di tích, danh nhân, di sản và các yếu tố văn hóa truyền thống phải được kiểm chứng bằng tư liệu đáng tin cậy. Cơ quan đặt hàng, đơn vị thiết kế và người duyệt sản phẩm đều phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Ứng dụng công nghệ là xu thế tất yếu, nhưng không thể “khoán trắng” cho AI. Huế đã phải tháo dỡ banner sai hình ảnh di sản. AI có thể giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhưng không thể trở thành cái cớ cho sự dễ dãi trong sáng tạo và kiểm duyệt.