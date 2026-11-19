Sự cố gián đoạn dịch vụ Microsoft 365 trong 2 ngày 12 và 13-11 vừa qua không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động làm việc của nhiều cơ quan, doanh nghiệp mà còn tạo cơ hội để tội phạm mạng triển khai các chiến dịch lừa đảo trực tuyến.

Tin tặc có thể lợi dụng sự cố Microsoft 365, gửi email giả mạo yêu cầu người dùng đăng nhập lại để đánh cắp thông tin tài khoản. Ảnh minh họa: AI

Theo đó, các đối tượng lợi dụng tâm lý nóng lòng khôi phục công việc của người dùng để giả danh Microsoft hoặc bộ phận công nghệ thông tin (IT) của doanh nghiệp, gửi thông báo yêu cầu “đăng nhập lại để xác thực”, “xác minh tài khoản” hoặc đặt lại mật khẩu.

Thủ đoạn này đánh vào tâm lý lo ngại mất dữ liệu, gián đoạn công việc sau sự cố. Khi nhận được thông báo có nội dung phù hợp với tình trạng dịch vụ vừa xảy ra, người dùng dễ tin tưởng và làm theo hướng dẫn mà không kiểm tra kỹ nguồn gửi.

Theo chuyên gia nghiên cứu bảo mật cấp cao Leonid Bezvershenko thuộc Nhóm nghiên cứu và phân tích toàn cầu của Kaspersky, khi các kênh liên lạc quen thuộc bị gián đoạn, nhân viên và khách hàng thường dễ tin vào những thông báo được cho là cập nhật tình hình, hướng dẫn giải pháp thay thế hoặc hỗ trợ khôi phục quyền truy cập.

Các đối tượng có thể gửi đường dẫn đến trang đăng nhập giả mạo Microsoft 365, yêu cầu người dùng nhập tên tài khoản, mật khẩu và mã xác thực đa yếu tố. Khi nạn nhân thực hiện thao tác, những thông tin này có thể bị đánh cắp.

Một số trường hợp khác, kẻ gian giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, chủ động liên hệ và dụ người dùng cấp quyền truy cập từ xa vào thiết bị với lý do khắc phục sự cố.

Không chỉ vậy, các đối tượng còn có thể phát tán thông tin sai lệch về tình trạng dịch vụ qua mạng xã hội, email cá nhân và ứng dụng nhắn tin, dẫn dụ người dùng truy cập những trang web chứa mã độc.

Đáng chú ý, ngày 16-11, Microsoft công bố đã phát hiện 1 chiến dịch lừa đảo qua email quy mô lớn, nhắm vào các tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực trên thế giới.

Các email giả mạo thông báo tình trạng dịch vụ Microsoft 365, cảnh báo thư điện tử bị giữ lại trong thời gian xảy ra sự cố và có thể bị xóa trong vòng 24 giờ nếu người nhận không thực hiện thao tác khôi phục.

Theo phân tích của Microsoft, những email này sử dụng đường dẫn dẫn đến các tên miền không thuộc Microsoft, với mục đích có khả năng là đánh cắp thông tin đăng nhập. Microsoft lưu ý hiện chưa có đủ bằng chứng xác nhận thông tin đăng nhập đã bị thu thập hoặc tài khoản người dùng đã bị xâm nhập.

Trước nguy cơ trên, chuyên gia khuyến nghị các tổ chức cần thống nhất kênh thông tin chính thức đã được xác minh để cập nhật tình hình dịch vụ cho nhân viên và khách hàng.

Bộ phận công nghệ thông tin cần tăng cường giám sát email giả mạo, kiểm tra các tên miền có giao diện hoặc tên gọi gần giống trang chính thức và thực hiện quy trình xác minh danh tính khi hỗ trợ người dùng.

Đối với cá nhân, cần kiểm tra kỹ địa chỉ email người gửi, đường dẫn trước khi truy cập; không cung cấp mật khẩu, mã xác thực đa yếu tố cho bất kỳ ai và không cấp quyền điều khiển từ xa cho người lạ.

Khi cần kiểm tra tình trạng Microsoft 365, người dùng nên truy cập trực tiếp Trung tâm quản trị Microsoft 365 hoặc các kênh chính thức, thay vì làm theo liên kết trong email không rõ nguồn gốc.

Nếu đã nhập thông tin đăng nhập vào trang web đáng ngờ, người dùng cần nhanh chóng đổi mật khẩu, thu hồi các phiên đăng nhập đang hoạt động, kiểm tra phương thức xác thực đa yếu tố và thông báo cho bộ phận IT để rà soát các dấu hiệu truy cập bất thường.