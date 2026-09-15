Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Theo Bệnh viện Bạch Mai, thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng, nhẹ dạ của người bệnh và người nhà để chèo kéo, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo ngay trong khuôn viên bệnh viện và trên không gian mạng.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là mạo danh “người nhà bác sĩ”, “người quen của dược sĩ” để tiếp cận bệnh nhân tại khu vực chờ khám.

Các đối tượng thường đưa ra những lời quảng cáo khó kiểm chứng về “thuốc nam”, “tam thất”, “dược liệu quý” có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh mạn tính, thậm chí ung thư, rồi bán với giá cao.

Bệnh viện khuyến cáo người dân không tin vào những lời giới thiệu truyền miệng, đặc biệt là các sản phẩm được quảng cáo có khả năng chữa bệnh nhưng không có nguồn gốc, thông tin kiểm chứng rõ ràng.

Một chiêu trò khác là “cò” khám bệnh. Lợi dụng tâm lý mệt mỏi, sốt ruột hoặc mong muốn được khám nhanh của người dân ở xa, các đối tượng hứa hẹn có thể “đi cửa riêng”, “khám nhanh”, “lấy kết quả sớm” để thu tiền môi giới.

Sau khi nhận tiền, người bệnh có thể bị bỏ mặc hoặc bị dẫn ra các cơ sở bên ngoài bệnh viện không rõ chất lượng.

Lợi dụng tâm lý lo lắng và nhẹ dạ cả tin của người bệnh cùng gia đình, một số đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi chèo kéo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay trong khuôn viên Bệnh viện và trên không gian mạng.

Fanpage giả, mạo danh Bệnh viện Bạch Mai

Không chỉ diễn ra trực tiếp, các thủ đoạn lừa đảo còn chuyển sang không gian mạng.

Các đối tượng có thể lập tài khoản mạng xã hội, fanpage sử dụng tên, hình ảnh hoặc logo tương tự Bệnh viện Bạch Mai để tạo lòng tin, sau đó quảng cáo thực phẩm chức năng, sản phẩm hỗ trợ điều trị hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến có thu phí trái phép.

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi người bệnh là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Để ngăn chặn tình trạng chèo kéo, lừa đảo, lực lượng An ninh - Bảo vệ bệnh viện phối hợp với công an phường tăng cường tuần tra 24/7 tại các sảnh khám, hành lang và khu vực tập trung đông người.

Hệ thống loa phát thanh cũng được duy trì để phát cảnh báo định kỳ, giúp người bệnh và thân nhân nâng cao cảnh giác.

Theo bệnh viện, lực lượng an ninh đã chủ động phát hiện, ngăn chặn và bàn giao nhiều trường hợp có hành vi chèo kéo, lừa đảo cho cơ quan công an xử lý theo quy định.

Không giao tiền, giấy tờ cho người trung gian

Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người bệnh và thân nhân chỉ thực hiện các giao dịch thông qua hệ thống chính thức của bệnh viện.

Đối với thuốc điều trị, người bệnh cần sử dụng theo đơn của bác sĩ và mua tại các nhà thuốc chính thức trong khuôn viên bệnh viện, có bảng hiệu và niêm yết giá công khai.

Các thủ tục đăng ký khám, thanh toán viện phí, nhận kết quả và các giao dịch liên quan cần được thực hiện trực tiếp tại quầy của bệnh viện. Người dân không nên đưa tiền, giấy tờ hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ đối tượng trung gian nào với lời hứa có thể giúp khám nhanh, lấy kết quả sớm hoặc giải quyết thủ tục “đặc biệt”.

Khi phát hiện người có dấu hiệu chèo kéo, nghi vấn hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, người bệnh có thể báo ngay cho nhân viên an ninh, bảo vệ gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng Bệnh viện Bạch Mai theo số 096 9851616.

Số điện thoại trực bảo vệ tại cơ sở Hà Nội là 024.858.55767. Tại cơ sở Ninh Bình, người dân có thể liên hệ An ninh Bệnh viện Bạch Mai qua số 086.530.4566 hoặc hotline Ban quản lý tòa nhà, Công ty PSA: 032 741 0086.

Người dân cũng được khuyến cáo chỉ cập nhật thông tin từ website chính thức của Bệnh viện Bạch Mai và fanpage Facebook chính thức có dấu tích xanh.