Cảnh giác chiêu trò tặng quà, bán thực phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc

Các đối tượng chủ yếu nhắm đến người cao tuổi, người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, để tạo lòng tin và dẫn đến việc mua hàng khi chưa tìm hiểu đầy đủ thông tin.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tin vào quảng cáo về công dụng thần kỳ, chữa khỏi bệnh hoặc phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Trước khi mua sản phẩm cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác và chất lượng. Khi phát hiện dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, cần thông báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý.