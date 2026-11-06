Cảnh giác chiêu trò suy diễn, tạo cớ bôi nhọ hoạt động đối ngoại của Việt Nam

Dấu ấn đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột và bất ổn tiếp tục hiện hữu ở nhiều khu vực, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa càng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là nhận diện, phòng ngừa nguy cơ, ngăn chặn các tác động bất lợi trước khi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia mà còn chủ động tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi, xây dựng lòng tin, mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy hợp tác và tham gia định hình những cơ chế có khả năng phòng ngừa xung đột, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Nói cách khác, ngoại giao Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu đẩy nguy cơ ra xa lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước mà còn hướng tới đóng góp tích cực vào việc kiến tạo hòa bình, thúc đẩy phát triển và xử lý các thách thức chung của khu vực, thế giới. Đây là bước phát triển tất yếu của tư duy đối ngoại chủ động, tích cực và có trách nhiệm, trong đó lợi ích quốc gia, dân tộc được gắn kết hài hòa với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân với các quan chức của Vương quốc Bỉ tại lễ tiễn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh QĐND.

Điều đó được khẳng định và hiện thực hóa qua các chuyến công du của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian qua, gần đây là chuỗi hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong tháng 8, 9, 10/2026 với nhịp độ làm việc cao tại nhiều đối tác quan trọng, trên nhiều lĩnh vực và không gian hợp tác khác nhau. Bên cạnh việc củng cố quan hệ song phương, hoạt động đối ngoại còn mở rộng trao đổi về khoa học, công nghệ, kinh tế và các lĩnh vực hợp tác mới.

Trong đó dấu mốc nổi bật là việc Việt Nam và Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo khuôn khổ mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, chuyển đổi xanh, cảng biển và logistics…

Đáng chú ý, ba chặng hoạt động đối ngoại trong ba tháng liên tiếp cho thấy sự đa dạng về đối tác, lĩnh vực và mục tiêu hợp tác. Từ Australia, New Zealand ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đến Nga, Pháp và các đối tác châu Âu, qua đó khẳng định Việt Nam luôn chủ động duy trì, củng cố quan hệ, tranh thủ nguồn lực phát triển, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ nhằm mục tiêu phát triển toàn diện, trong đó tiếp tục xu hướng ưu tiên cho lĩnh vực khoa học công nghệ và kinh tế biển.

Cảnh giác trước cách nhìn nhận đường lối ngoại giao một chiều, phiến diện, “bới lông tìm vết”

Có một thực tế là, mỗi khi Việt Nam tổ chức hoạt động đối ngoại cấp cao, mở rộng, tăng cường quan hệ với đối tác hoặc thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược, các đối tượng chống đối chính trị, các trang mạng thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam lại cố tình bóp méo nội dung, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thủ đoạn phổ biến là cắt xén các đoạn clip về hoạt động đối ngoại của đoàn công tác hoặc sử dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, “ngụy tạo chứng cứ”, tung ra các clip sai trái hòng tạo sức thuyết phục cho các luận điệu xuyên tạc.

Tại các diễn đàn, hội nghị theo dạng bàn tròn chính trị, các đối tượng thảo luận, đưa ra các ý kiến chống đối, xây dựng các giả thuyết theo lăng kính cực đoan như cho rằng Việt Nam mở rộng hợp tác với đối tác đồng nghĩa với việc thay đổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; tìm cách “tát bùn sang ao”, suy diễn Việt Nam tăng cường quan hệ ngoại giao là nhằm “đứng về phía này để chống lại phía khác”; chỉ trích các chuyến công tác cấp cao “chỉ mang tính nghi thức, không tạo ra lợi ích thực tế”…

Bên cạnh đó, một thủ đoạn khác là các đối tượng không hề bàn bạc, đề cập đến nội dung, kết quả chuyến thăm mà cố tình xoáy sâu vào những chi tiết nhỏ, lèo lái, thổi phồng bằng ngôn từ gây kích thích sự hiếu kỳ, tò mò của dư luận xã hội. Đó có thể là từ một khoảnh khắc bắt tay xã giao, một vị trí đứng trong khuôn hình, cách chào hỏi hay trang phục, cử chỉ, lời nói của lãnh đạo cấp cao trong đoàn công tác lại trở thành chủ đề chính được các đối tượng đưa ra mổ xẻ, suy diễn, cho rằng đó là thái độ thiếu tôn trọng, vị thế quốc gia và năng lực tổ chức kém, từ đó mỉa mai, châm biếm, bôi nhọ uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo, đoàn công tác hoặc cố tình “mượn gió bẻ măng” công kích chia rẽ mối quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Trong khi đó, đằng sau lịch trình dày đặc là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng làm việc với cường độ cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp đồng bộ của các thành viên đoàn công tác, các cơ quan đối ngoại, bộ, ngành liên quan. Mỗi cuộc hội đàm, diễn đàn doanh nghiệp, hoạt động tiếp xúc hay văn kiện hợp tác đều đòi hỏi sự chuẩn bị về nội dung, phương án, lợi ích và khả năng triển khai sau chuyến đi. Một chuyến công tác chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kết quả trao đổi được chuyển hóa thành chương trình hành động với các dự án khả thi, hợp tác công nghệ, cơ hội mở rộng thị trường, tạo lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ phát triển đất nước.

Trong vấn đề này, xin mượn câu châm ngôn “không được mang lòng tiểu nhân đo dạ quân tử” để phê phán cách nhìn nhận phiến diện, hẹp hòi của các “nhà dân chủ giả hiệu”, các đối tượng chống đối chính trị khi cố ý soi mói những vấn đề nhỏ lẻ trong nghi lễ để đánh giá những vấn đề có tầm vóc về ngoại giao của quốc gia.

Báo chí quốc tế thông tin đậm nét hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại châu Âu, từ 19-24/10/2026.

Khẳng định vị thế, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế

Thực tiễn, kết quả từ các hoạt động đối ngoại đã cho thấy Việt Nam luôn chủ động mở rộng hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ luật pháp quốc tế. Đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa được triển khai bằng những nội dung hợp tác cụ thể. Chẳng hạn, với Australia và New Zealand, Việt Nam ưu tiên hợp tác về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, nông nghiệp và phát triển bền vững mở ra cơ hội tăng cường kết nối. Với Nga và Pháp, hợp tác tiếp tục được thúc đẩy trên cơ sở quan hệ song phương và những lĩnh vực có tiềm năng. Với Đan Mạch và EU, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, công nghệ cao và thương mại là những hướng hợp tác nổi bật. Với Bỉ, kết nối cảng biển và logistics góp phần mở rộng cơ hội liên kết kinh tế...

Các mối quan hệ đó không loại trừ lẫn nhau, cũng không tự động đặt Việt Nam vào thế đối đầu với một quốc gia hay nhóm quốc gia khác. Ngược lại, mạng lưới đối tác rộng mở giúp Việt Nam tăng thêm dư địa phát triển, tiếp cận công nghệ, đa dạng hóa thị trường và hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào một nguồn lực đơn lẻ. Đó là biểu hiện của năng lực tự chủ trong một thế giới có sự đan xen giữa cạnh tranh và hợp tác.

Quan trọng hơn, ngoại giao Việt Nam không chỉ hướng tới việc thu hút nguồn lực cho phát triển trong nước. Khi tham gia các cơ chế đa phương, thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế, Việt Nam còn có cơ hội đóng góp vào các vấn đề chung như hòa bình, an ninh, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và ứng phó với những thách thức xuyên quốc gia. Những lĩnh vực này cho thấy lợi ích quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ với lợi ích khu vực và thế giới: một môi trường hòa bình, ổn định và có khả năng hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mọi quốc gia phát triển.

Những kết quả đối ngoại đạt được thời gian qua chính là minh chứng sinh động về bản lĩnh, trí tuệ và sự chủ động của Việt Nam trong thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Từ góc nhìn ấy tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong đó xác định giữ vững độc lập, tự chủ nhưng không khép kín; kiên định nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược; coi trọng sức mạnh dân tộc đồng thời tranh thủ sức mạnh thời đại; kết hợp lợi ích quốc gia, dân tộc với xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển.

Như vậy, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong thời đại mới không chỉ là nghệ thuật giữ vững độc lập, tự chủ giữa những biến động quốc tế mà còn là năng lực kết nối, đối thoại và kiến tạo những điều kiện thuận lợi cho hòa bình, phát triển. Đó là con đường để Việt Nam vừa bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa đóng góp có trách nhiệm vào tương lai chung của khu vực và thế giới.

Có thể thấy, các chiêu trò chống phá hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước không phải mới nhưng mang tính lặp lại theo dạng “bình cũ, rượu mới”. Mục đích chống phá, phương thức hoạt động, cách thức dẫn dắt dư luận không thay đổi, chỉ khác về phương tiện, chủ đề, bối cảnh, con người cũng như cách thức lan truyền được thực hiện đa dạng và có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ số.

Trước những thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ ngày càng tinh vi, được hỗ trợ bởi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao khả năng tiếp nhận, kiểm chứng thông tin, không để những hình ảnh, video bị cắt ghép hay những lời bình luận ác ý dẫn dắt nhận thức. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối đối ngoại của đất nước không chỉ là đấu tranh trực diện với những luận điệu sai trái mà còn là việc củng cố niềm tin bằng những thành tựu thực tiễn, bằng sự minh bạch trong thông tin và bằng trách nhiệm của mỗi công dân. Đó cũng chính là cách thiết thực để lan tỏa hình ảnh một Việt Nam bản lĩnh, tự tin, trách nhiệm, kiên định độc lập, tự chủ, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.