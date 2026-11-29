Vụ việc tiếp tục đặt ra vấn đề về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh khóa học trên không gian mạng. Đằng sau những lời quảng bá về thành công, thu nhập hấp dẫn và bí quyết làm giàu, đâu là ranh giới giữa đào tạo hợp pháp với hành vi lợi dụng niềm tin để trục lợi?

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (sinh ngày 20/1/1993, trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trốn thuế, lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.

Phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc trao đổi với Đại tá, PGS.TS Lê Quang Toàn, Trưởng khoa Nghiệp vụ Điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân về vấn đề này.

Thưa Đại tá, vụ Master Anh Đức đặt ra vấn đề gì trong quản lý hoạt động kinh doanh khóa học trên không gian mạng?

Theo tôi, vụ việc đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến, từ quảng cáo, đăng ký kinh doanh đến thu tiền, hạch toán và kê khai thuế.

Trên mạng xã hội, người học thường biết đến các khóa học qua quảng bá của những cá nhân có sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, họ ít quan tâm đến chủ thể thực sự cung cấp dịch vụ là cá nhân hay doanh nghiệp mà chủ yếu chuyển tiền theo hướng dẫn, thậm chí vào tài khoản cá nhân. Phương thức này có thể bị lợi dụng để phân tán nguồn thu, che giấu doanh thu và trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Anh Đức có thành lập công ty kinh doanh nhưng tiền bán khóa học lại được chuyển vào các tài khoản cá nhân và không được kê khai. Cơ quan điều tra cần làm rõ nguồn gốc các khoản tiền, việc phản ánh doanh thu trong sổ sách, hồ sơ thuế và số tiền thuế bị trốn cụ thể.

Từ thực tế này, cần quản lý chặt chẽ phương thức thu tiền, hạch toán doanh thu và kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh khóa học trên không gian mạng.

Đâu là ranh giới giữa đào tạo hợp pháp với quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thưa Đại tá?

Đại tá, PGS.TS Lê Quang Toàn, Trưởng khoa Nghiệp vụ Điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Theo tôi, cần xem xét ba yếu tố: Thông tin quảng cáo về khóa học có trung thực không; dịch vụ thực tế có đúng cam kết không; người cung cấp khóa học có sử dụng thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản hay không.

Việc khóa học có học phí cao, người bán giới thiệu hình ảnh tài sản giá trị hoặc đưa ra câu chuyện học viên thành công chưa đủ căn cứ kết luận có vi phạm pháp luật. Những dấu hiệu này cần được kiểm tra, xác minh cụ thể.

Nếu có hành vi bịa đặt thành tích, làm giả hình ảnh, cung cấp thông tin sai sự thật về nội dung, chất lượng hoặc kết quả khóa học, cá nhân liên quan có thể bị xem xét trách nhiệm về tội Quảng cáo gian dối theo Điều 197 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi lừa dối khách hàng, cần làm rõ thủ đoạn gian dối trong quá trình mua bán, cung cấp dịch vụ. Nếu đủ căn cứ cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Riêng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần chứng minh thủ đoạn gian dối khiến người học tin tưởng, tự nguyện chuyển tiền và mục đích chiếm đoạt tài sản của người thực hiện hành vi. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, việc xác định bản chất hoạt động kinh doanh khóa học phải căn cứ vào chứng cứ, phương thức hoạt động và mục đích thực tế, không thể chỉ dựa vào hình thức quảng bá hay mức học phí.

Để làm rõ bản chất hoạt động kinh doanh khóa học, cơ quan chức năng cần xác minh những nội dung nào, thưa Đại tá?

Khởi tố Master Anh Đức, người quảng bá các khóa học dạy làm giàu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (tức Master Anh Đức) về hành vi trốn thuế, trong quá trình kinh doanh khóa học và sách, người này bị xác định đã bỏ ngoài sổ sách doanh thu hơn 7,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cần tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ, tập trung vào một số nội dung chính.

Trước hết, cần làm rõ hoạt động của cá nhân, doanh nghiệp cung cấp khóa học và trách nhiệm của từng người: Ai quyết định nội dung, mức học phí, phương thức thu tiền; ai ký hợp đồng, quản lý tài khoản, chỉ đạo hạch toán và kê khai doanh thu.

Tiếp đó, cần xác định doanh thu và nghĩa vụ thuế theo từng kỳ thông qua đối chiếu danh sách học viên, sao kê tài khoản, hóa đơn, sổ kế toán và hồ sơ khai thuế. Đặc biệt, phải phân loại rõ các khoản tiền là học phí, tiền bán sách, tiền đặt cọc hay khoản thu có mục đích khác.

Một nội dung quan trọng khác là đối chiếu cam kết quảng cáo với dịch vụ thực tế. Cơ quan chức năng cần xác định nội dung khóa học có đúng giới thiệu hay không, có hành vi gian dối hoặc dấu hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản hay không.

Việc làm rõ toàn bộ quá trình tổ chức, cung cấp dịch vụ và thu tiền sẽ là cơ sở đánh giá bản chất hoạt động cũng như trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân liên quan.

Theo Đại tá, người học có thể gặp những rủi ro gì và cần cảnh giác với những dấu hiệu nào?

Hoạt động cung cấp khóa học thiếu minh bạch có thể gây nhiều hệ lụy cho người tham gia, trước hết là thiệt hại về tài chính. Sau khi đóng học phí cao, người học có thể tiếp tục được mời chào các gói đào tạo đắt tiền hơn, khuyến khích vay tiền hoặc góp vốn vào dự án do bên bán giới thiệu. Từ việc mua khóa học, họ có nguy cơ trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, tâm lý muốn thu hồi khoản tiền đã bỏ ra có thể khiến người học tiếp tục chuyển thêm tiền hoặc tham gia các gói dịch vụ khác. Khi được trả hoa hồng để giới thiệu bạn bè, người thân cùng tham gia, thiệt hại còn có thể lan rộng đến những người xung quanh.

Người dân cần cảnh giác với những lời cam kết thu nhập cao không có căn cứ kiểm chứng; việc thúc ép đặt cọc, thanh toán ngay; người bán né tránh cung cấp thông tin về khóa học, đơn vị tổ chức hoặc điều kiện hoàn tiền.

Đặc biệt, cần thận trọng khi được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không trùng tên đơn vị cung cấp dịch vụ mà không có giải thích rõ ràng. Những khóa học ban đầu tập trung vào kỹ năng nhưng sau đó chuyển sang mời gọi vay tiền, góp vốn, nhận tiền hộ hoặc tuyển thêm người tham gia cũng là dấu hiệu cần xem xét kỹ lưỡng.

Theo Đại tá, cần giải pháp gì để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh khóa học trên không gian mạng?

Theo tôi, trước hết cần tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến nói chung và kinh doanh khóa học trên mạng nói riêng, bảo đảm người mua có đầy đủ thông tin trước khi thanh toán.

Các cá nhân, đơn vị cung cấp khóa học cần công khai danh tính, thông tin liên hệ, nội dung, thời lượng đào tạo, tổng chi phí, phương thức thanh toán và điều kiện hủy, hoàn tiền.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý về quảng cáo cần kiểm tra nội dung chào bán khóa học; cơ quan phụ trách thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng kiểm tra thông tin người bán, điều kiện giao dịch; cơ quan thuế đối chiếu hóa đơn, hồ sơ kê khai và dữ liệu giao dịch theo thẩm quyền.

Đồng thời, cần xây dựng đầu mối tiếp nhận phản ánh, cơ chế chuyển giao thông tin và thời hạn phản hồi rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, các cơ quan chức năng cần kịp thời chuyển thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định.

Với số tiền thuế bị trốn hơn 1,2 tỷ đồng như thông tin công bố, người vi phạm có thể đối diện mức hình phạt nào, thưa Đại tá?

Theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự, cá nhân phạm tội trốn thuế với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên có thể bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Nếu quá trình tố tụng chứng minh đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm và xác định số tiền thuế bị trốn là hơn 1,2 tỷ đồng như thông tin đã công bố, người vi phạm có thể bị xem xét áp dụng khung hình phạt này. Trong khi đó, doanh thu hơn 7,6 tỷ đồng là dữ liệu phục vụ xác minh, tính toán nghĩa vụ thuế, không đồng nghĩa với số tiền thuế bị trốn.

Tuy nhiên, hình phạt cụ thể còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, vai trò, hành vi của từng người, mức độ thiệt hại và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trên cơ sở chứng cứ được thu thập, Tòa án sẽ xem xét, quyết định hình phạt theo quy định pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn Đại tá!