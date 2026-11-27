Cơ quan Công an cảnh báo người dân trên địa bàn về việc tội phạm lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng, tự tạo dựng thông tin khách hàng có nhu cầu vay đáo hạn và đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin, huy động tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp như kiểm tra, xác minh độc lập thông tin người vay và mục đích vay tiền; không chỉ dựa vào sự quen biết, lời giới thiệu hay danh nghĩa cán bộ ngân hàng để quyết định cho vay.

Người dân cần kiểm tra trực tiếp thông tin về khách hàng, khoản vay và nhu cầu đáo hạn qua các kênh chính thức của tổ chức tín dụng./.