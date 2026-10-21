Cảnh giác chiêu trò mạo danh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để lừa đảo

Theo đó, những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản tên “BV Đa Khoa tỉnh Bình Định”. Ngoài việc đặt tên tài khoản dễ gây nhầm lẫn với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai (tức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cũ), tài khoản này còn đăng bài viết về một hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền từ thiện.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cảnh báo chiêu trò lừa đảo trên Fanpage của đơn vị. Ảnh chụp màn hình

Nhiều người cho rằng đây là Fanpage do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai quản lý nên đã chia sẻ bài viết để mọi người giúp đỡ nhân vật.

Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai khẳng định đơn vị chỉ có 1 Fanpage chính thức và duy nhất mang tên “Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai” với 14 nghìn người theo dõi. Trên Fanpage của bệnh viện ghi rõ địa chỉ 106 Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cùng số điện thoại và trang web, email liên hệ.

Theo lãnh đạo bệnh viện, tài khoản giả mạo có dấu hiệu kêu gọi từ thiện với mục đích trục lợi. Đồng thời khẳng định bệnh viện không vận động từ thiện qua các tài khoản mạng xã hội, mọi người tuyệt đối không chuyển tiền để tránh bị kẻ xấu lừa đảo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tài khoản giả mạo đăng tải nội dung, hình ảnh về hoàn cảnh một người phụ nữ (ở xã Ân Tín, huyện Hoài Ân (cũ), nay là xã Vạn Đức) gặp biến chứng sau sinh và rơi vào nguy kịch trong khi 2 bé gái sinh đôi phải gửi ông bà chăm sóc.

Tuy nhiên trên thực tế, sự việc này đã xảy ra từ cuối năm 2021, người mẹ trong câu chuyện đã qua đời vào năm 2022. Thời gian qua, nhiều tài khoản mạng xã hội dùng câu chuyện, hình ảnh của người mẹ và 2 bé gái để đăng bài nhưng thay tên nhân vật kèm số tài khoản để kêu gọi ủng hộ, trục lợi từ lòng tốt của các nhà hảo tâm.