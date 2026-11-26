Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, qua phản ánh của người dân, đơn vị ghi nhận nhiều thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.

Theo đó, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng cao dịp cuối năm, các đối tượng lừa đảo liên tục tung ra thông tin tuyển dụng giả mạo cùng lời quảng cáo “việc nhẹ lương cao”, thu nhập hấp dẫn nhằm dụ dỗ người lao động.

Để tạo lòng tin, các đối tượng đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về vị trí việc làm, mức thu nhập, chế độ đãi ngộ cùng cam kết nhận việc nhanh chóng. Thậm chí, chúng còn sử dụng hình ảnh, giấy tờ giả mạo liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo vỏ bọc đáng tin cậy, khiến người tìm việc mất cảnh giác.

Đáng chú ý, một thủ đoạn đang được các đối tượng lợi dụng là núp bóng hoạt động xã hội, từ thiện để dụ dỗ ứng viên mua sản phẩm với lý do hỗ trợ trẻ em, người neo đơn.

Ban đầu, nạn nhân được yêu cầu mua các sản phẩm giá trị thấp và được hoàn tiền gốc kèm lợi nhuận đúng như cam kết. Sau khi tạo dựng được lòng tin, kẻ gian tiếp tục yêu cầu thực hiện những đơn hàng có giá trị lớn hơn, lên tới hàng triệu đồng.

Khi ứng viên đã chuyển tiền, các đối tượng đưa ra điều kiện phải hoàn thành đủ 5 đơn hàng mới được rút tiền và nhận lại toàn bộ khoản tiền đã chuyển.

Tin vào cam kết hoàn trả, đồng thời mang tâm lý muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra, nhiều người tiếp tục chuyển tiền theo hướng dẫn. Chỉ đến khi không còn khả năng chi trả hoặc không thể rút tiền, nạn nhân mới nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo và bị chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần dừng ngay giao dịch, tuyệt đối không tiếp tục chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng khi chưa xác minh được tính xác thực. Trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý kịp thời.

Người bị hại cần chủ động lưu giữ đầy đủ các bằng chứng liên quan như tin nhắn, đường dẫn tuyển dụng, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tìm kiếm việc làm trên không gian mạng; chủ động xác minh danh tính nhà tuyển dụng, thông tin doanh nghiệp và địa điểm làm việc trước khi ứng tuyển. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, nộp phí tuyển dụng hoặc mua hàng dưới bất kỳ hình thức nào để được nhận việc.