Cảnh giác chiêu trò giả danh công an lừa đảo qua điện thoại

Đánh vào tâm lý lo lắng, dựng kịch bản xác thực thông tin khẩn cấp

Thời gian gần đây, một thủ đoạn lừa đảo mới tiếp tục được các đối tượng xấu sử dụng, đó là giả danh cán bộ Công an gọi điện thông báo thông tin căn cước hoặc dữ liệu dân cư của người dân, đặc biệt là phụ huynh và con em trong gia đình, đang cần được "xác thực gấp" hoặc "cập nhật vào sổ hộ khẩu điện tử".

Để tạo lòng tin và thúc giục nạn nhân làm theo, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an hoặc người phụ trách hồ sơ. Sau đó, chúng yêu cầu người dân liên hệ với một số điện thoại khác do chúng cung cấp để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục.

Kịch bản lừa đảo được dàn dựng khá tinh vi, đánh vào tâm lý lo lắng khi liên quan đến giấy tờ tùy thân và thông tin của các thành viên trong gia đình. Khi nạn nhân chủ động liên hệ, các đối tượng bắt đầu từng bước dẫn dụ truy cập vào những đường link không rõ nguồn gốc, tải ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp mã OTP ngân hàng.

Đáng lo ngại, chỉ cần người dân làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tiếp cận thông tin tài khoản và thực hiện giao dịch trái phép, khiến tiền trong tài khoản ngân hàng bị rút sạch.

Một thủ đoạn lừa đảo mới tiếp tục được các đối tượng xấu sử dụng, đó là giả danh cán bộ Công an gọi điện thông báo thông tin căn cước hoặc dữ liệu dân cư của người dân.

3 nguyên tắc cần nhớ để bảo vệ tài sản gia đình

Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo những yêu cầu từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an hoặc đại diện cơ quan nhà nước.

Lực lượng Công an khẳng định không làm việc, không yêu cầu người dân xác thực dữ liệu cá nhân hay hướng dẫn cài đặt phần mềm thông qua các cuộc gọi điện thoại và mạng xã hội.

Để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò tương tự, mỗi người cần ghi nhớ những nguyên tắc quan trọng sau:

Không cung cấp thông tin nhạy cảm: Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại, tin nhắn hoặc các kênh không được xác minh.

Không truy cập đường link, cài ứng dụng lạ: Không nhấn vào đường dẫn do người không quen biết gửi đến, không tải hoặc cài đặt phần mềm từ những nguồn không rõ ràng.

Chủ động xác minh và trình báo: Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm tra thông tin qua kênh chính thức của cơ quan chức năng. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Trong thời đại số, bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là bảo vệ tài sản của cả gia đình. Đặc biệt, cha mẹ nên thường xuyên nhắc nhở con em và người thân, nhất là người lớn tuổi, nhận diện các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng. Bởi đôi khi, chỉ một phút mất cảnh giác cũng có thể khiến gia đình phải trả giá bằng toàn bộ số tiền tích góp.