Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận nhiều đơn trình báo của công dân về việc bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, đứng tên người đại diện theo pháp luật mà không hề hay biết, không tham gia quản lý, điều hành.

Cảnh giác chiêu trò đánh cắp dữ liệu cá nhân để lập công ty "ma" và chiêu trò lừa đảo vé concert. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Đơn cử ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà B.T.C, sinh năm 1980, trú tại phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An). Theo trình báo, ngày 18/10/2026, khi làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bà B.T.C bị từ chối xuất cảnh do liên quan đến khoản nợ thuế của một công ty có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Qua làm việc với Thuế cơ sở 3 Hưng Yên ngày 19/10/2026, bà được thông báo mình đang đứng tên người đại diện theo pháp luật của công ty này, với số tiền nợ thuế khoảng 12 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà B.T.C khẳng định không biết đến sự tồn tại của công ty, không tham gia thành lập, quản lý, điều hành hay thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bà nghi ngờ thông tin cá nhân đã bị thu thập, sử dụng trái phép để giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên cho rằng, các đối tượng thường thu thập thông tin cá nhân thông qua việc mua bán dữ liệu trái phép; khai thác thông tin trên mạng xã hội; giả danh cơ quan công an, cơ quan thuế, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ để yêu cầu người dân cung cấp căn cước công dân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP và các thông tin liên quan.

Sau khi có được thông tin, các đối tượng sử dụng hoặc làm giả hồ sơ để đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Những doanh nghiệp này có thể bị lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép, hợp thức hóa giao dịch khống, trốn thuế, gian lận thuế và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi phát sinh nghĩa vụ tài chính, các đối tượng thường bỏ trốn hoặc bỏ mặc doanh nghiệp với các khoản nợ thuế chưa được giải quyết.

* Cũng liên quan đến lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, hiện nay trên địa bàn xuất hiện việc mua bán vé tham dự các chương trình ca nhạc, sự kiện giải trí thông qua các nền tảng trực tuyến. Đó là một số hội nhóm: đăng tải thông tin bán, chuyển nhượng vé concert với nhiều lời mời chào hấp dẫn như: “vé giá rẻ”, “vé nội bộ”, “vé VIP”, “cam kết vé thật”… Những thông tin này đã đánh trúng tâm lý nóng vội, không muốn chờ đợi và sợ bỏ lỡ thời gian tham gia các sự kiện âm nhạc, đặc biệt là những sự kiện âm nhạc của các ca, nghệ sĩ quốc tế.

Các đối tượng chủ động lập nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng hình ảnh, tên gọi, biểu trưng của đơn vị tổ chức hoặc các nhà phân phối nhằm tạo lòng tin ảo. Một số đối tượng còn đăng tải hình ảnh mã QR, hóa đơn điện tử, tin nhắn giao dịch để lấy lòng tin của người dân…

Trước những vụ việc kể trên, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân không cho mượn, thuê, mua bán hoặc cung cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, chữ ký số và các giấy tờ cá nhân để người khác thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi chưa xác định rõ mục đích. Người dân không tùy tiện cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu tài khoản cho người lạ; cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan công an, cơ quan thuế, ngân hàng để thu thập thông tin cá nhân.

Người dân chỉ giao dịch trên website, ứng dụng, quầy bán vé hoặc đại lý được ban tổ chức công bố. Khi thấy thông tin bán vé trên mạng xã hội, cần kiểm tra lại qua kênh chính thức của sự kiện; nâng cao cảnh giác đối với các tài khoản, hội nhóm rao bán, chuyển nhượng vé trên không gian mạng, nhất là những trường hợp vé rẻ bất thường, vé ưu tiên hoặc yêu cầu chuyển khoản gấp để đặt cọc; không giao dịch khi chưa xác minh được mức độ tin cậy của người bán; tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng dưới mọi hình thức.

“Khi phát hiện bị sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp trái phép hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế không do mình thực hiện, cần kịp thời trình báo cơ quan công an, đồng thời liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế có liên quan để được kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định”, Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên lưu ý./.