Cảnh giác chiêu 'nhắn nhầm làm quen', dụ nạn nhân đầu tư trực tuyến

Không bắt đầu bằng những lời mời gọi đầu tư trực tiếp, thủ đoạn “nhắn nhầm làm quen” được các đối tượng triển khai bằng cách tiếp cận nạn nhân thông qua những tình huống tưởng chừng ngẫu nhiên. Theo cảnh báo của Công an TP Quảng Ninh, các đối tượng thường gửi tin nhắn đến số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội của người lạ, sau đó nhanh chóng xin lỗi vì nhầm người, nhầm số hoặc nhầm tài khoản. Đây là bước mở đầu nhằm tạo ra một cuộc trò chuyện tự nhiên, giảm sự đề phòng của người nhận.

Từ tin nhắn nhầm số đến cái bẫy đầu tư trực tuyến

Ảnh minh họa AI.

Nếu nạn nhân phản hồi, đối tượng có thể tiếp tục duy trì liên lạc bằng những lời lẽ thân thiện, lấy lý do cảm thấy hợp nhau, nói chuyện vui vẻ hoặc muốn kết bạn. Thay vì đề cập ngay đến tiền bạc, chúng kiên trì xây dựng mối quan hệ trong một khoảng thời gian nhất định. Cách tiếp cận này khiến nạn nhân dễ xem đối phương như một người quen mới, thay vì nhận ra mình có thể đang trở thành mục tiêu của một kịch bản lừa đảo được chuẩn bị từ trước.

Trong quá trình trò chuyện, các đối tượng thường tìm hiểu thông tin về công việc, gia đình, sở thích và hoàn cảnh tài chính của nạn nhân. Tùy từng trường hợp, chúng có thể xây dựng hình tượng người thành đạt, có công việc ổn định, đang kinh doanh hoặc sở hữu kinh nghiệm đầu tư. Những câu chuyện về cuộc sống, công việc và các mối quan hệ được sử dụng để tạo cảm giác gần gũi, đồng thời giúp đối tượng lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với tâm lý của từng người.

Khi lòng tin đã được hình thành, câu chuyện bắt đầu chuyển sang lĩnh vực tài chính. Đối tượng có thể kể về khoản lợi nhuận vừa kiếm được, giới thiệu một kênh đầu tư được quảng cáo là có tiềm năng hoặc hướng dẫn nạn nhân tham gia nền tảng giao dịch trực tuyến. Những lời mời gọi thường đi kèm cam kết sinh lời hấp dẫn, nhấn mạnh khả năng kiếm tiền nhanh hoặc cho rằng đây là cơ hội không nên bỏ lỡ.

Đáng chú ý, các đối tượng thường không yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền lớn ngay từ đầu. Thay vào đó, chúng khuyến khích tham gia thử với số vốn nhỏ, hướng dẫn từng bước và liên tục giải thích cách thức giao dịch. Việc bắt đầu bằng khoản tiền không quá lớn khiến nạn nhân cảm thấy rủi ro có thể kiểm soát, từ đó dễ chấp nhận những yêu cầu tiếp theo.

Để tăng sức thuyết phục, kẻ gian còn có thể đưa nạn nhân vào các nhóm trò chuyện có nhiều tài khoản cùng tham gia. Tại đây, những tài khoản này liên tục đăng tải hình ảnh lợi nhuận, lịch sử giao dịch, thông báo nhận tiền hoặc chia sẻ câu chuyện thành công. Bề ngoài, hoạt động trong nhóm tạo cảm giác có nhiều người đang đầu tư và thu được lợi ích thực tế. Tuy nhiên, các tài khoản đó có thể do cùng một nhóm đối tượng kiểm soát, được sử dụng để tạo hiệu ứng đám đông và khiến nạn nhân tin rằng cơ hội kiếm tiền là có thật.

Một thủ đoạn khác là hiển thị số dư và lợi nhuận tăng liên tục trên ứng dụng hoặc website đầu tư. Trong một số trường hợp, nạn nhân còn được cho rút một khoản tiền nhỏ ở giai đoạn đầu. Trải nghiệm này khiến họ tin rằng nền tảng hoạt động bình thường, khoản đầu tư có khả năng sinh lời và người giới thiệu thực sự đáng tin cậy. Trên thực tế, số dư hiển thị hoặc khoản tiền được rút ban đầu không đủ chứng minh nền tảng hợp pháp hay hoạt động đầu tư có thật.

Sau khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng bắt đầu thúc giục tăng vốn bằng những lý do như cần đầu tư số tiền lớn để nhận lợi nhuận cao hơn, phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội hoặc đang có chương trình ưu đãi giới hạn. Tâm lý muốn thu được nhiều lợi nhuận hơn, kết hợp với niềm tin đã hình thành trước đó, có thể khiến nạn nhân liên tục chuyển tiền mà không kiểm tra đầy đủ tính pháp lý của nền tảng.

Cái bẫy thường lộ rõ khi nạn nhân muốn rút số tiền lớn hoặc toàn bộ khoản đầu tư. Lúc này, nền tảng có thể đưa ra hàng loạt yêu cầu mới như đóng thuế, phí xác minh, phí rút tiền, phí nâng cấp tài khoản hoặc thực hiện thêm một giao dịch để mở khóa số dư. Nếu nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu, đối tượng lại tiếp tục đưa ra lý do khác, khiến số tiền bị chiếm đoạt ngày càng tăng.

Trong khi đó, người từng chủ động làm quen có thể vẫn xuất hiện để trấn an, động viên hoặc thúc ép nạn nhân hoàn thành bước cuối cùng. Những lời hứa rằng chỉ cần nộp thêm một khoản phí là có thể rút toàn bộ tiền được sử dụng nhằm kéo dài quá trình lừa đảo. Khi nhận thấy nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng có thể cắt đứt liên lạc, khóa tài khoản hoặc khiến nền tảng không thể truy cập.

Điểm nguy hiểm của thủ đoạn này nằm ở việc kết hợp thao túng tâm lý với công nghệ. Nạn nhân không chỉ bị hấp dẫn bởi lợi nhuận mà còn có thể bị chi phối bởi tình cảm, sự tin tưởng và tâm lý tiếc khoản tiền đã bỏ ra. Càng chuyển nhiều tiền, họ càng có xu hướng cố gắng hoàn tất giao dịch để lấy lại tài sản, vô tình tiếp tục làm theo yêu cầu của kẻ gian.

Cơ quan chức năng và chuyên gia khuyến cáo gì?

Trước thủ đoạn trên, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần thận trọng với những trường hợp bất ngờ nhắn tin nhầm nhưng sau đó chủ động duy trì liên lạc, nhanh chóng tạo dựng tình cảm hoặc thường xuyên đề cập đến đầu tư, kinh doanh và kiếm tiền trực tuyến. Việc một người giao tiếp thân thiện, thường xuyên hỏi han hoặc chia sẻ những câu chuyện cá nhân không đồng nghĩa với việc người đó đáng tin cậy, đặc biệt khi hai bên chưa từng gặp mặt hay xác minh danh tính.

Người dân được khuyến cáo không đặt niềm tin tuyệt đối vào người mới quen qua mạng xã hội, nhất là những người đưa ra cam kết lợi nhuận cao hoặc hướng dẫn tham gia các nền tảng đầu tư chưa được kiểm chứng. Những lời giới thiệu về thành tích giao dịch, hình ảnh nhận tiền hay phản hồi tích cực trong nhóm trò chuyện đều có thể bị làm giả hoặc dàn dựng. Vì vậy, không nên sử dụng những thông tin này làm căn cứ duy nhất để quyết định chuyển tiền.

Một nguyên tắc quan trọng là tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người mới quen trên mạng khi chưa xác minh được danh tính, mục đích giao dịch và tính hợp pháp của hoạt động đầu tư. Người dùng cũng không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu tài chính cho người khác; không truy cập đường link lạ và không cài đặt ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc.

Khi được giới thiệu một cơ hội đầu tư, người dân cần chủ động kiểm tra pháp nhân, thông tin doanh nghiệp, nguồn gốc nền tảng và điều kiện giao dịch. Các thông tin cần được đối chiếu với nguồn chính thức, thay vì chỉ dựa vào tài liệu do người giới thiệu cung cấp. Đặc biệt, cần cảnh giác với những nền tảng không công khai đơn vị vận hành, thiếu thông tin pháp lý rõ ràng hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để tham gia giao dịch.

Liên quan đến nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng, chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn khuyến cáo người dùng cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận và truy cập các đường liên kết được gửi qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Trước khi nhấp vào một liên kết, người dùng cần kiểm tra nguồn gốc, xác minh xem liên kết có đến từ nguồn đáng tin cậy hay không. Đây là bước cần thiết để hạn chế nguy cơ truy cập website giả mạo hoặc bị dẫn đến những dịch vụ được thiết kế nhằm thu thập thông tin cá nhân.

Theo khuyến cáo của ông Sơn, người dùng không nên cung cấp thông tin cá nhân hoặc dữ liệu tài chính, đặc biệt là thông tin thẻ ngân hàng, trên các liên kết không rõ ràng hay website không bảo đảm an toàn. Những trang web có giao diện chuyên nghiệp hoặc tên miền gần giống dịch vụ hợp pháp vẫn có thể được sử dụng để đánh lừa người truy cập. Do đó, việc kiểm tra đường dẫn và xác minh đơn vị vận hành cần được thực hiện trước khi đăng nhập, cung cấp dữ liệu hoặc thực hiện giao dịch.

Bên cạnh đó, chuyên gia khuyến nghị người dùng có thể cài đặt phần mềm diệt virus và các công cụ bảo mật phù hợp để bảo vệ thiết bị trước nguy cơ từ phần mềm độc hại. Tuy nhiên, các giải pháp kỹ thuật chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế việc xác minh danh tính người liên hệ, kiểm tra tính hợp pháp của nền tảng và thận trọng trước những lời mời đầu tư bất thường.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, không tiếp tục nộp thêm các khoản phí với hy vọng lấy lại số dư. Đồng thời, cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và lịch sử giao dịch để cung cấp cho cơ quan chức năng. Việc trình báo sớm giúp cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, xác minh vụ việc và xem xét các biện pháp xử lý phù hợp.

Người bị hại cũng cần cảnh giác với những lời đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền có thu phí từ các tài khoản không rõ danh tính. Sau khi nạn nhân đã mất tiền, kẻ gian có thể tiếp tục tiếp cận dưới danh nghĩa luật sư, chuyên gia tài chính hoặc đơn vị hỗ trợ lấy lại tài sản, yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm hay chuyển thêm tiền. Đây có thể là một vòng lừa đảo tiếp theo nhắm vào người đang mong muốn thu hồi khoản tiền đã mất.

Từ những cảnh báo trên, có thể thấy thủ đoạn “nhắn nhầm làm quen” không đơn thuần là hành vi gửi tin nhắn sai người mà có thể là bước đầu của một kịch bản lừa đảo đầu tư được tổ chức bài bản. Để tự bảo vệ mình, người dùng cần giữ sự tỉnh táo trước các mối quan hệ trực tuyến, không để cảm xúc hay lời hứa lợi nhuận chi phối quyết định tài chính. Khi một người mới quen nhanh chóng chuyển từ trò chuyện cá nhân sang hướng dẫn đầu tư, đặc biệt là yêu cầu chuyển tiền vào nền tảng chưa được xác minh, đó là dấu hiệu cần dừng lại và kiểm tra trước khi tiếp tục.