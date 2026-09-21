Cảnh giác chiêu lừa mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền vay

Cảnh giác chiêu giả hỗ trợ vay tín chấp, kiểm soát tài khoản để chiếm đoạt tiền giải ngân. (Ảnh minh họa)

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Quảng Ninh) vừa cảnh báo thủ đoạn giả hỗ trợ vay tín chấp, mở và kiểm soát tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền giải ngân.

Theo cảnh báo, các đối tượng thường tự xưng là nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc “cộng tác viên hỗ trợ vay” để tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp họ tên, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ, thông tin nghề nghiệp, hình ảnh giấy tờ tùy thân và thực hiện các bước xác minh hồ sơ.

Từ những thông tin này, đối tượng có thể thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng trực tuyến dưới danh nghĩa người vay mà người vay không biết. Khi hồ sơ vay được phê duyệt, nạn nhân tiếp tục được hướng dẫn thao tác trên điện thoại với lý do “xác nhận giải ngân”, “hoàn tất hồ sơ” hoặc “xác thực khoản vay”.

Thực chất, tài khoản được mở trước đó đã nằm trong sự kiểm soát của đối tượng và được sử dụng để tiếp nhận tiền giải ngân. Khi tiền được chuyển vào, các đối tượng nhanh chóng chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt.

Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng, công ty tài chính hoặc thực hiện thủ tục qua các kênh chính thức. Không tùy tiện cung cấp hình ảnh CCCD, thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu sinh trắc học cho người khác.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với yêu cầu truy cập đường link lạ, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã OTP để “xác nhận giải ngân”, “kích hoạt khoản vay”, “nhận tiền vay”. Khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP cho người tự xưng là nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng qua điện thoại hay mạng xã hội.

Trước khi ký hợp đồng, cần kiểm tra kỹ đơn vị cho vay, số tiền, lãi suất, các khoản phí, nghĩa vụ liên quan và tài khoản nhận tiền giải ngân. Sau khi khoản vay được phê duyệt, cần kiểm tra trực tiếp tài khoản để xác nhận tiền đã được ghi có và theo dõi lịch sử giao dịch.

Nếu phát hiện tài khoản bị mở hoặc sử dụng trái phép, nhận thông báo về khoản vay không do mình thực hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, tổ chức tín dụng để kiểm tra, bảo vệ tài khoản và trình báo cơ quan Công an.