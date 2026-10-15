Cảnh giác chiêu lừa livestream bán ngọc trai, hứa thưởng hơn 1 tỷ đồng

Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Các đối tượng quảng cáo combo ngọc trai giá 688.000 đồng, gồm 5 con trai, đồng thời cam kết sẽ thu mua lại ngọc đạt tiêu chuẩn với giá cao. Sau khi nạn nhân tham gia, chúng thông báo đã tìm được ngọc trai có giá trị lên tới 1,159 tỷ đồng, tạo tâm lý ham lợi và tin rằng mình sắp nhận được khoản tiền lớn.

Các đối tượng dẫn dụ từng bước tạo lòng tin với nạn nhân rồi nâng số tiền phải chuyển để chiếm đoạt.

Tiếp đó, các đối tượng viện lý do khoản tiền ban đầu chỉ là tiền đặt cọc, yêu cầu nạn nhân chuyển thêm 14,2 triệu đồng để thanh khoản combo. Sau khi nhận tiền, chúng tiếp tục yêu cầu đóng 34,77 triệu đồng phí quy đổi tiền tệ để hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

Để củng cố lòng tin, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã QR, video livestream và hình ảnh người được cho là đã nhận tiền thành công.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời mua hàng kèm cam kết thu mua lại giá cao hoặc nhận thưởng lớn. Tuyệt đối không chuyển thêm tiền với lý do “mở khóa”, “thanh khoản”, “đóng phí” hay “quy đổi” để nhận thưởng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan Công an.