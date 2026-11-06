Cảnh giác chiêu dùng phiếu viện phí giả kêu gọi từ thiện

Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo về việc xuất hiện phiếu tạm thu viện phí giả mạo thông tin của bệnh viện, liên quan đến một bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, mới đây phát hiện một phiếu tạm thu viện phí giả mạo thông tin của Bệnh viện, liên quan đến bệnh nhi đang điều trị. Đối tượng đã nâng khống mức chi phí lên hàng chục lần nhằm kêu gọi từ thiện sai mục đích.

Cụ thể, ngày 25/10/2026, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện một phiếu tạm thu viện phí mang tên một bệnh nhi ở Sơn La. Nội dung phiếu tạm ứng viện phí (đợt 1) tại Khoa Cấp cứu và Chống độc của Bệnh viện với số tiền lên tới vài chục triệu đồng - gấp hàng chục lần chi phí tạm ứng thực tế. Qua theo dõi và xác minh cho thấy thông tin trên phiếu không chính xác với điều trị của bệnh nhi, tại thời điểm đó, trẻ đang được điều trị tại Khoa Hồi sức hô hấp - Trung tâm Hô hấp của Bệnh viện.

Theo kết quả rà soát cho thấy bệnh nhi L.Đ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ ngày 8/10/2026. Tuy nhiên, từ khi nhập viện đến ngày 25/10/2026, gia đình mới chỉ tạm ứng viện phí một lần, vào ngày 8/10/2026 và không phát sinh khoản tạm ứng nào khác như nội dung thể hiện trên phiếu giả mạo.

Phát hiện Phiếu tạm thu viện phí giả mạo sử dụng thông tin của BV Nhi TW. Ảnh BV

Sự việc trên là lời cảnh báo về nguy cơ giả mạo giấy tờ liên quan đến viện phí để trục lợi thông qua các hoạt động kêu gọi hỗ trợ từ thiện.

Việc ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là với các bệnh nhi khó khăn là việc làm tốt và đáng trân quý, mang nhiều ý nghĩa nhân văn, giúp người bệnh có thêm điều kiện để được chăm sóc y tế một cách tốt nhất. Tuy nhiên, để lòng tốt được đặt đúng chỗ, qua trường hợp trên Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo người dân và các nhà hảo tâm cần thận trọng trong tìm hiểu, xác minh, kiểm chứng kỹ nội dung thông tin để hỗ trợ đúng người. Đối với những ảnh chụp biên lai thu viện phí, hóa đơn, bảo hiểm,… đăng tải trên các hội nhóm trên mạng xã hội, nếu người dân ngờ tính xác thực có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện để xác minh thêm.

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