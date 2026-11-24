Camera giám sát ngày càng phổ biến trong các gia đình nhờ giá thành phải chăng, lắp đặt dễ dàng và nhiều tiện ích. Tuy nhiên, việc lựa chọn camera không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thiết bị đã qua sử dụng, có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng, theo dõi trái phép và rò rỉ hình ảnh riêng tư.

Trên các sàn thương mại điện tử và hội nhóm thanh lý, nhiều mẫu camera được quảng cáo là hàng cao cấp nhưng có giá bán thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết. Đây là lựa chọn hấp dẫn với những gia đình muốn tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, camera an ninh không đơn thuần là thiết bị ghi hình mà còn liên tục kết nối Internet, thu thập và truyền tải dữ liệu hình ảnh, âm thanh.

Đáng lo ngại, những sản phẩm không rõ xuất xứ, hàng nhái hoặc thiết bị cũ không được kiểm định có thể tồn tại lỗ hổng bảo mật, thiếu cơ chế mã hóa dữ liệu. Đặc biệt, camera thanh lý có nguy cơ vẫn lưu tài khoản cũ, cấu hình hoặc phần mềm độc hại mà người mua khó nhận biết, kể cả khi thiết bị đã được khôi phục cài đặt gốc.

Nếu bị chiếm quyền điều khiển, tin tặc có thể truy cập hình ảnh, âm thanh trong nhà, theo dõi sinh hoạt của các thành viên hoặc sử dụng camera làm bàn đạp tấn công những thiết bị khác cùng kết nối mạng. Một số dấu hiệu bất thường như góc quay tự thay đổi, camera tự phát ra âm thanh hoặc hoạt động ngoài ý muốn cũng cần được chú ý.

Một rủi ro khác là camera đã hết thời gian hỗ trợ phần mềm. Khi nhà sản xuất ngừng cập nhật firmware, các lỗ hổng bảo mật mới phát hiện sẽ không còn được vá, khiến thiết bị dễ trở thành mục tiêu khai thác.

Để hạn chế nguy cơ, người dùng nên ưu tiên camera của thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và còn được hỗ trợ cập nhật bảo mật. Nếu sử dụng thiết bị cũ, cần thực hiện khôi phục cài đặt gốc bằng nút reset vật lý, cập nhật firmware mới nhất, thay toàn bộ mật khẩu mặc định và kích hoạt xác thực hai yếu tố nếu có.

Bên cạnh đó, việc thiết lập một mạng Wi-Fi riêng cho camera và các thiết bị IoT cũng giúp hạn chế nguy cơ tin tặc xâm nhập vào máy tính, điện thoại hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân trong gia đình.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, Thông tư 48 của Bộ Công an về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2026/BCA đối với thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet chính thức có hiệu lực.

Quy chuẩn mới đưa ra các yêu cầu về bảo mật, xác thực và bảo vệ dữ liệu. Trong đó, camera phải có mật khẩu riêng hoặc yêu cầu người dùng thiết lập mật khẩu mới ngay từ lần sử dụng đầu tiên, đồng thời có cơ chế xác thực chống lại các cuộc tấn công tự động.

Ngoài ra, thiết bị phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu lưu trữ, bảo mật đường truyền và hạn chế nguy cơ bị khai thác thông qua các giao diện mạng.

Trước những nguy cơ trên, người dân và doanh nghiệp cần chủ động rà soát hệ thống camera đang sử dụng, ưu tiên thiết bị đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật và thường xuyên cập nhật phần mềm. Tiết kiệm chi phí khi lắp đặt là cần thiết, nhưng không nên đánh đổi quyền riêng tư và an toàn của gia đình.